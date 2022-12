Damit 400 Kinder täglich satt werden

Verein „Hilfe für Menschen in Hoima/Uganda“ geht nächstes Projekt an

Osterwick

Ein schwarzer, großer Topf steht in der Ecke auf einer Feuerstelle. Darin köchelt gerade die Mahlzeit, die die Kinder an der Schule St. Charles Lwanga im ugandischen Muhorro heute zum Mittag bekommen. Vermutlich Reis – oder ein Gericht mit Kochbananen, denn die sind in dem ostafrikanischen Land sehr verbreitet und werden gerne gegessen. Zwei Köchinnen kümmern sich täglich darum, dass jedes der 270 Schulkinder eine warme und gesunde Mahlzeit bekommt. „Perspektivisch sollen eines Tages 400 Kinder dort zur Schule gehen. Dann kommt auch die Kapazität der Küche an ihre Grenzen“, blickt Franz Potthoff, Vorsitzender des Vereins, in die Zukunft.

Von Leon Seyock