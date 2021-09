„Dankbar für das herzliche Miteinander“

Pastor Dirk Holtmann feiert sein zehnjähriges Dienstjubiläum in Rosendahl

Rosendahl

Seit Jahren ist er ein fester Bestandteil der Gemeinde, nicht nur in der Kirche, sondern auch im öffentlichen Leben. Nun hat Dirk Holtmann, leitender Pfarrer der Kirchengemeinde Ss. Fabian und Sebastian, sein zehnjähriges Dienstjubiläum in Rosendahl gefeiert. Im Gespräch mit Redaktionsmitglied Leon Eggemann spricht der 48-Jährige über Momente, die ihm besonders in Erinnerung geblieben sind, die Vielschichtigkeit seines Berufes und einem Wunsch, dem er der Kirchengemeinde und sich wünscht.