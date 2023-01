Darius-Orchester meldet sich zurück

Darfeld

(leg). Das neue Jahr ist knapp einen Monat alt. Nun will der Musikzug Darfeld einen alten Bekannten aus dem Corona-Winterschlaf wecken. Das Darius-Orchester kehrt zurück. Der Musikzug gründete dieses seinerzeit, um Instrumental-Schülern schon früh die Möglichkeit zu geben, dass Musizieren in einer Gruppe zu erleben. Die Darius-Kids lernten also das Musizieren von Kindesbeinen an. Mit Beginn der Corona-Pandemie rückte das Programm der Jüngsten unter den Darfelder Musikern immer weiter in den Hintergrund.