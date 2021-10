Das ganze Dorf zum Leuchten bringen

Darfeld

Ursprünglich sollte das Konzept nur für ein Jahr bestehen. „Im Zuge der Pandemie hatten wir entschieden, die Adventsfensteraktion nicht jeden Tag, sondern nur an den vier Adventssonntagen durchzuführen“, erinnert sich Franz Potthoff von der Kolpingsfamilie Darfeld. Diese coronabedingte Umgestaltung der liebgewonnenen Tradition kam bei der heimischen Dorfbevölkerung sehr gut an. „So gut, dass wir uns entschieden haben, die Aktion auch in diesem Jahr wieder auf diese Art und Weise anzugehen“, kündigt Potthoff an.

Von Leon Eggemann