Das Gemeindebild weiter aufhübschen

Seit mittlerweile vier Jahren prägen auch sie das Gemeindebild. Nur treten sie seit geraumer Zeit kaum in Erscheinung. „Das ist natürlich schade, aber in Zeiten einer Pandemie ist einfach nicht die Zeit für Mitfahrerbänke“, ist für Annegret Lülf-Reinersmann die geringe Nutzung nicht verwunderlich. Geht es nach der Vorsitzenden der Rosendahler Bürgerstiftung sollen die Mitfahrerbänke in Zukunft allerdings nicht noch weiter in Vergessenheit geraten. „Wir wollen sie künftig wieder in die Köpfe der Menschen bekommen“, kündigt sie an.

Haben sich bereits das Exemplar im Darfelder Generationenpark angeschaut. Die Bürgerstiftung Rosendahl um (v.l.) Annegret Lülf-Reinersmann, Dorothea Roters und Sylvia Probst will ebenfalls pro Ortsteil eine Wanderliege anschaffen.

Zumal die Idee, mit den vier Bänken die Mobilität in den drei Rosendahler Ortsteilen zu verbessern, weiterhin gut sei. „Bei den aktuellen Spritpreisen sowieso. Außerdem kennt in unseren kleinen Orten nahezu jeder jeden. Da ist die Hemmschwelle geringer, bei jemand anderem ins Auto zu steigen“, ergänzt Sylvia Probst. Wie das Projekt aus dem Jahr 2018 wieder in den Vordergrund gerückt wird? Die Rosendahler dürfen gespannt sein.

Zunächst hat sich die Bürgerstiftung aber ein anderes Projekt auf die Fahne geschrieben – das ebenfalls mit Bänken zu tun hat. Konkret soll jeder der drei gemeindlichen Orte mit einer Wanderliege aufgehübscht werden. Ein solches Exemplar steht bereits im Darfelder Generationenpark – allerdings nicht von der Bürgerstiftung finanziert. „Mit den Wanderliegen wollen wir wieder etwas Bleibendes schaffen“, erklärt Dorothea Roters. Aufgestellt werden sollen sie an schönen Spazierwegen, möglichst mit einem tollen Ausblick. „Sie sollen ihrem Namen schließlich alle Ehre machen“, schmunzelt Probst. Ein Haufen möglicher Aufstellungsorte wurde bereits angehäuft, nun gilt es zu filtern. „Wir haben so viele schöne Ecken in Rosendahl. Wir werden geeignete Plätzchen für unsere Wanderliegen finden“, lächelt Roters. Spaziergängern Platz bieten sollen diese wohl noch bis Ende des Frühjahrs. Pro Liege werden dabei wohl Gesamtkosten von circa 2000 Euro anfallen.

Damit werden sich die Wanderliegen in eine mittlerweile prall gefüllte Liste an verschiedensten Investitionen der Bürgerstiftung einreihen. Seit Gründung im Jahr 2015 wurden circa 40 000 Euro in Zuschüsse für gemeindliche oder eigene Projekte der Bürgerstiftung ausgeschüttet. Hilfe bei der Umgestaltung vom Holtwicker Ei und der Vechtequelle, die e-Book-Einführung in den Büchereien sowie die Finanzierung von Zirkusprojekten für Kinder sind dabei nur eine handvoll Beispiele. Weitere Zuschüsse sollen folgen. „Vereine oder Nachbarschaften können mit ihren Ideen gerne Kontakt zu uns aufnehmen“, betont Roters.

Finanziert werden all diese Beiträge – neben Kooperationen mit der Sparkasse Westmünsterland – durch Spenden und den Verkauf des Adventskalenders. „Die Kalenderaktion finanziert uns zu knapp 80 Prozent“, verrät Lülf-Reinersmann. Auch dank nur sehr geringen Kosten für die Verwaltung der Bürgerstiftung kann ein Großteil der Finanzmittel in die verschiedensten Bereiche des gemeindlichen Lebens investiert werden.

Ein Teilbereich, der in der jüngeren Vergangenheit viel zu kurz gekommen ist, soll im Sommer wieder aufleben: die Kultur. So plant die Bürgerstiftung Rosendahl im Juli nach zweijähriger Zwangspause wieder ein Konzert in der Kapelle Höpingen. Zu Gast sein wird ein Ensemble aus der „Summerwinds“-Reihe.