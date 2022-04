Das Mutterkorn in all seinen Facetten

Dabei haben die Ausstellungsstücke allesamt eine gemeinsame Verbindung – jedes beleuchtet eine bestimmte Facette des Mutterkorns. Bei diesem handelt es sich um einen unscheinbaren, aber giftigen Pilz, der vor allem Roggen befällt. In Zeiten des Mittelalters hatte vor allem die ländliche Bevölkerung, also die ärmere Bevölkerungsschicht, unter dem Mutterkorn zu leiden. Gelangte es damals ins Brot, waren schwere Vergiftungen die Folge. Zu den Symptomen zählten unter anderem Gefäßverengungen, das Absterben von Extremitäten und starke Krämpfe.

Eben diese Verkrampfungen hat die Künstlerin Martina Lückener mit den Schattenfiguren künstlerisch dargestellt. Entstanden sind sie in einem Workshop – dessen Hintergründe werden mithilfe eines Kurzfilms im Zuge der Ausstellung ebenfalls vorgestellt. „Dazu sind die jeweiligen Exemplare nach einzelnen Orten benannt, die mit dem Mutterkorn in Kontakt standen“, erklärt Lückener. Hinter jedem Schatten verbirgt sich so eine Geschichte, die es für Besucher zu entdecken gilt. Ein weiterer Aspekt der Ausstellung ist die mit dem Mutterkorn verbundene Anbetung des heiligen Antonius. So flehten die Vergifteten in ihrer Not diesen oftmals als ihren Schutzpatron an. Umgangssprachlich wird die Erkrankung daher auch als Antoniusfeuer bezeichnet (wir berichteten).

Entsprechend steht die mittlerweile zehnte Ausstellung im Haus der Wissenschaft in einer besonderen Beziehung zu Darfeld – nicht nur durch die Verehrung des heiligen Antonius. „Auch die Mühlen hier vor Ort haben mit Sicherheit das Mutterkorn in Umlauf gebracht“, betont Dr. Wilhelm Bauhus von der der Arbeitsstelle Forschungstransfer der Westfälischen Wilhelms- Universität Münster.

Ein weiterer Aspekt des Phänomens Mutterkorn wird im Zuge der Ausstellung aufgegriffen. So litten Betroffene auch unter Halluzinationen, da die Alkaloiden des Pilzes den Stoff Lysergsäurediethylamid aufwiesen – eher geläufig als LSD. „Die starken Haluzinationen von LSD haben nicht nur eine Kunstrichtung geprägt, sondern etwa auch zahlreiche Popgruppen in ihren Werken beeinflusst“, berichtet Bauhus. Zahlreiche Beispiele sind dazu im oberen Geschoss des Hauses der Wissenschaft zu finden. Dort kann zudem eine Nachbildung des Isenheimer Altars bestaunt werden.

„Wer in die umfassende Welt des Mutterkorns eintauchen will, der hat nun die Möglichkeit dazu“, zeigt sich Mitorganisator Alfred Eimers überzeugt. Er hofft darauf, dass nun auch zahlreiche Besucher des Bahnhofes einen Blick in die Ausstellung werfen. „Sämtliche Stücke sind selbsterklärend dargestellt. Wir wollen weiterhin ein niedrigschwelliges betretbares Museum anbieten“, fügt Eimers hinzu. Dass dieses Prinzip ankommt, macht ein Blick zurück deutlich. 5000 bis 7000 Besucher wurden in der Vergangenheit pro Ausstellung gezählt. „Ein Beweis dafür, dass das Haus angenommen wird“, freut sich Bauhus. Mit dem „Schattenkrampf“ soll nun das nächste erfolgreiche Kapitel der Ausstellungs-Geschichte am Bahnhof geschrieben werden. 7 Besucht werden kann die Ausstellung zu den Öffnungszeiten des Darfelder Bahnhofcafés, also freitags von 14 bis 18 Uhr, samstags und sonntags von 13 bis 18 Uhr sowie feiertags von 11 bis 18 Uhr