Das perfekte Weihnachtsgeschenk

So sollen die beiden neuen Gedenkstätten für Sternenkinder in Darfeld und Osterwick aussehen. Im Frühjahr sollen diese fertiggestellt werden.

Ein Rückblick: Im August 2022 hebt das Team um Mechthild Kersting, Carina Schaten, Christiane Mussinghoff, Tina Meuter und Juliane Gembalski das Vorhaben aus der Taufe, ebenso wie in Holtwick auch auf den Friedhöfen in Osterwick und Darfeld Erinnerungs- und Begräbnisstätten für Sternenkinder zu schaffen. Bei diesen handelt es sich um Jungen und Mädchen, die vor, während oder nach der Geburt sterben. Allerdings ist das Projekt nur mit Spenden zu stemmen.

„Was dann an Hilfe folgte, war absoluter Wahnsinn. Eine so derartige Unterstützung hätten wir uns nicht einmal in unseren Träumen ausmalen können“, blickt Kersting zurück. So stellt die Kirchengemeinde nicht nur auf den jeweiligen Friedhöfen eine Fläche zur Verfügung, sie trägt zusätzlich die Kosten für die Bepflanzung auf der Gedenkstätte. Damit ist sie in bester Gesellschaft: Egal, ob Privatpersonen, Firmen, Vereine, Institutionen, Banken oder auch Kegelgruppen – finanzielle Unterstützung erreicht das Planungsteam aus der gesamten Gemeinde. „In unserem Flyer haben wir geschrieben, dass wir das nur gemeinsam schaffen. Und wir haben es geschafft“, kann Kersting stellvertretend für das gesamte Team allen Helfern nur ein riesiges Dankeschön aussprechen.

Unter ihnen tummelt sich auch Kurt Mantke. Der Darfelder hat für beide Erinnerungsstätten eine Sandsteinstele gefertigt. „Sie werden in diesem Jahr noch fertiggestellt“, informiert Kersting über den aktuellen Stand. Zugleich richtet sie den Blick voller Vorfreude bereits auf das kommende Jahr. Dann soll es konkret zur Sache gehen. Neben den Stelen sind auch weitere Aufträge vergeben. So werden die Rückzugsorte mit einem Torbogen, einer Bank zum Verweilen sowie einem Sternenhimmel aus Stahl, durch den die Sonne scheinen kann, weiter aufgewertet.

Wann das Projekt tatsächlich umgesetzt wird, hängt dabei an den Witterungsbedingungen. „Wir werden im Frühjahr starten“, kündigt Kersting an. Ziel sei es, die Stätten zum Osterfest fertigzustellen. Geht es nach Mechthild Kersting, kann das neue Jahr nicht früh genug beginnen: „Dann können wir unser Herzensprojekt endlich verwirklichen!“