Das runde Jubiläum angemessen feiern

34 Tage ist das neue Jahr mittlerweile alt. Seitdem haben die Mitglieder von Turo Darfeld allen Grund zur (Vor)Freude. Immerhin steht 2022 bekanntermaßen unter einem ganz besonderen Stern: So feiert der blau-weiße Sportverein seinen 100. Geburtstag. Dieses runde Jubiläum soll im Zuge einer Festwoche im August entsprechend zelebriert werden. Das Rahmenprogramm werden die Turo-Verantwortlichen nun auf entsprechenden Plakaten ankündigen. „Druckfrisch sind sie gerade bei uns eingetroffen“, wie Vorsitzender Herbert Kortüm verrät. Spätestens jetzt nehmen die Feierlichkeiten also immer konkretere Formen an.

Gespickt ist die Festwoche mit zahlreichen Highlights für Jung und Alt. „Es sollen natürlich alle Mitglieder auf ihre Kosten kommen, nicht zu vergessen, die gesamte Darfelder Bevölkerung“, wie der Turo-Vorsitzende betont. Für den Auftakt in das einwöchige Programm ist der 14. August vorgesehen. An diesem Sonntag soll zunächst eine Festmesse gefeiert werden. Anschließend folgt ein großes gemeinsames Frühstück, bei dem der Verein auf großen Zulauf hofft. Gleiches gilt für das Tageshighlight: dem Familiensporttag. „Hierbei haben sich die beiden Darfelder Kindergärten und die Grundschule bereit erklärt, die Organisation federführend in die Hand zu nehmen“, erklärt Kortüm. Freuen dürfen sich die Besucher – wie es der Name schon verrät – auf zahlreiche Spiele, Animationen und verschiedenste Belustigungsaktionen für die gesamte Familie. Am darauffolgenden Montag, den 15. August, folgt ein Sommer-Biathlon-Lauf, den die LG Rosendahl veranstaltet. „Man darf gespannt sein, was sich Ingo Röschenkemper und Peter Brüggemann so überlegen“, will der Turo-Vorsitzende noch nicht zu viel verraten.

Den absoluten Hingucker unter der Woche bietet der Mittwoch, 17. August. Dann sind im Rahmen der Comedynight die drei Comedians Sven Bensmann, Herr Schröder und Ausbilder Schmidt zu Gast im großen Festzelt, das auf dem Rasenplatz zwischen dem Kunstrasen und der anliegenden Kita Zwergenland aufgebaut wird. Der Vorverkauf ist bereits gestartet. „120 Karten haben wir bisher schon verkauft. Das ist für diesen frühen Zeitpunkt schon wirklich super“, freut sich Hans Driemer vom Vorstands- und Organisationsteam. Tickets sind noch reichlich vorhanden, Interessierte können diese weiterhin bei der Darfelder Sparkasse und Volksbank, der LVM Stephan Möller sowie auf der vereinseigenen Homepage erwerben. „Zusätzlich werden wir bei den Heimspielen unserer ersten Mannschaft eine weitere Vorverkaufsstelle anbieten“, kündigt Driemer an.

Am Freitag, den 19. August, geht das Programm nahtlos im Festzelt weiter. Zunächst nachmittags mit einem Seniorenkaffee, bei dem mit einem bunten Programm reichlich geboten wird. Abends folgt ein offizieller Festakt für geladene Gäste, darunter unter anderem Vertreter der Nachbarvereine. Die große Sause ist für den anschließenden Samstag, 20. August, angesetzt. Beim „Jahrhundertball“ im Festzelt darf sich das ganze Dorf auf einen Auftritt der Tanzgruppe von SG Coesfeld 06 freuen. Darüber hinaus wird DJ Udo Sandmann das 100-jährige Vereinsjubiläum zum Anlass nehmen, um Darfeld ordentlich einzuheizen. „Dann ist Party angesagt“, schmunzelt Kortüm.

Nach einer Woche voller Programm will man am Sonntag, 21. August, bei einem Frühschoppen die Feierlichkeiten ausklingen lassen. „Ein runder Abschluss für eine hoffentlich gelungene Woche“, so der Vorsitzende. Gesprächsstoff wird es beim Frühschoppen angesichts der vollgepackten Festwoche mit Sicherheit reichlich geben. 7 Weitere Informationen rund um das 100-jährige Jubiläum folgen auf der Vereinshomepage: turodarfeld.de