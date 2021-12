Daumen hoch für die Ehrenamtskarte

Ohne das Ehrenamt wäre das Gemeindeleben in Rosendahl in vielen Bereich kaum vorstellbar. Um die Bedeutung dieses Einsatzes zu belohnen und weiter in den Fokus zu rücken, strebt die SPD-Fraktion die Einführung der Ehrenamtskarte in Rosendahl an. Noch im April hatten die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses diese Einführung vorerst auf Eis gelegt. So sollte zunächst eine Potenzial-Analyse in der Gemeinde durchgeführt werden. Diese hat Carmen Hambrügge stellvertretend für die SPD-Fraktion nun vorgestellt. Mit Erfolg: Einstimmig sprachen sich die Ausschussmitglieder dafür aus, die Ehrenamtskarte einzuführen.

im Vorfeld hatte Hambrügge ausführlich über die Reaktionen aus den Rosendahler Vereinen – darunter unter anderem DRK, Feuerwehr, Landjugend sowie Sport-, Heimat- und Schützenvereine – berichtet. Zurückgemeldet hätten sich allerdings nur knapp 25 Prozent. „Hier waren die Rückmeldungen aber zu 80 Prozent positiv“, fasste Hambrügge zusammen. Trotz der hohen Anforderung von 250 zu leistenden Stunden pro Jahr, rechne sie damit, dass einige Rosendahler Anspruch auf die Ehrenamtskarte hätten. Eine weitere Umfrage wurde bei der Unternehmerschaft in der Gemeinde durchgeführt. Auch hier war der Rücklauf eher überschaubar. Zumindest Einzelne hätten durchaus Bereitschaft signalisiert, mit Vergünstigungen die Ehrenamtskarte vor Ort attraktiver zu gestalten, führte Hambrügge aus.

Klärungsbedarf sah Bürgermeister Christoph Gottheil in der anschließenden Beratung darin, wann eine Pauschale endet und eine Aufwandsentschädigung beginnt. Immerhin entscheide die Definition darüber, ob die Ehrenamtskarte ausgestellt wird (siehe Infobox).

CDU-Fraktionsvorsitzender Guido Lembeck ergänzte, dass eine genaue Erfassung der geleisteten Stunden und auch eine Kontrolle seitens der Verwaltung nicht zu stemmen sei. „Hier müssten wir den Vereinen ins Gewissen reden, die Bescheinigungen nur auszustellen, wenn auch wirklich die notwendigen ehrenamtlichen Stunden geleistet werden“, betonte er. Zugleich machte er deutlich, dass eine Einführung der Ehrenamtskarte der Gemeinde gut zu Gesicht stehen würde: „Der Versuch ist durchaus lohnenswert.“

Ähnlicher Auffassung war Franz Schubert von der Wählerinitiative Rosendahl (WIR). „Wenn die Vereine jede einzelne Stunde erfassen und nachweisen müssten, wäre das Projekt von Anfang an zum Scheitern verurteilt“, erklärte er. Eine Ausstellung der Ehrenamtskarte passiere also guten Glaubens. Darin sähen Frederik Deitert (CDU) – „die Vereinsverantwortlichen werden wissen, wem sie die Karte ausstellen können“ – ebenso wie Hermann Reints (Grüne) – „Ich gehe davon aus, dass die Rosendahler mit bestem Wissen und Gewissen mit dieser Verantwortung umgehen“ – keine Probleme.

Ebenfalls nicht so schwer ins Gewicht falle die Tatsache, dass der Großteil der hiesigen Unternehmen bisher noch nicht angekündigt hat, sich mit Vergünstigungen an der Ehrenamtskarte zu beteiligen – zumindest nach Meinung von Ewald Rahsing (CDU). „Durch Angebote in ganz NRW profitieren unsere Ehrenamtler trotzdem“, sprach auch er sich für eine Einführung der Ehrenamtskarte aus.

Weniger überzeugt zeigte sich der Bürgermeister. Dieser wisse zwar um den enormen Wert des Rosendahler Ehrenamtes, „ich will aber nicht, dass es zu Streitereien in Vereinen kommt, wenn entschieden wird, wer eine Karte bekommt und wer nicht.“ Er setze eher darauf, Vereine mit Förderungen von größeren Projekten zu unterstützen – ein Beispiel sei da die Sanierung der Kunstrasenplätze in Darfeld und Osterwick. Zudem habe er die Sorge, dass die Nachfrage eher gering ausfallen könnte. „Die Gefahr eines zahnlosen Tigers besteht, aber Probieren geht über Studieren“, so Gottheil.

Bei der finalen Abstimmung enthielt er sich. Die anderen Ausschussmitglieder stimmten dafür, die Einführung der Ehrenamtskarte in Rosendahl im ersten Halbjahr 2022 vorzunehmen. Nach eineinhalb Jahren soll die Gemeinde einen ersten Erfahrungsbericht darüber anfertigen, wie die Ehrenamtskarte angenommen wird. Ob es diese tatsächlich bald in der Gemeinde geben wird, entscheidet der Rat am Donnerstag (16. 12.).