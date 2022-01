„Der Ansturm reißt nicht ab“

Osterwick

Dass sie sich vor den Weihnachtsfeiertagen und Neujahr für einen Ansturm wappnen müssen, darauf haben sie sich eingestellt. „Wie viele es am Ende dann aber waren, hat uns aber schon sehr überrascht“, erzählt Florian Christaller von der Drive-in-Teststation in Darfeld. Besonders zu Silvester platzte die Teststation-Fläche auf dem Grundstück des Autohauses Voss vor lauter PKW fast aus allen Nähten – so sehr, dass die anliegende Bundesstraße zu Stoßzeiten beinahe von wartenden Autos blockiert wurde. „Knapp 900 Tests haben wir an diesem Tag durchgeführt“, verrät Christaller. Ein Großteil davon, exakt 836 an der Zahl, bis circa 13.45 Uhr. Bis 15 Uhr wurde es dann etwas weniger.

Von Leon Eggemann