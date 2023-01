Der fünfte Takt wird angespielt

„Nein, das muss man nicht“, antwortet Thomas Middelberg lachend auf die Frage, ob die Besucher des Sebastiansingens schon mal ihre Stimme ölen müssen, um perfekt mitsingen zu können. „Es geht an dem Abend um Geselligkeit und darum, einige Stunden bei Musik und guter Laune zu verbringen“, sagt der Mit-Initiator. Zum fünften Mal findet das Sebastiansingen am 14. Januar in der Osterwicker Grundschule statt, bei dem die Band „Capo 3“ auftreten wird.

Sebastiansingen in der Osterwicker Grundschule am 14. Januar

Das vergangene Sebastiansingen fand aufgrund der Corona-Pandemie im Mai erstmalig unter freiem Himmel auf dem Schulhof der Osterwicker Grundschule statt. Das nächste Rudelsingen soll nun am 14. Januar wieder in der Schulaula über die Bühne gehen.

Normalerweise findet die Veranstaltung rund um den 20. Januar – passend zum Namenstag von Sebastian – statt, weiß Middelberg, der neben Mitglied der Band auch Leiter der Grundschule ist. Im vergangenen Jahr war das anders: „Wegen der Pandemie und deren Auflagen fand das Sebastiansingen erst im Mai und draußen auf den Schulhof statt. Das war schon eine besondere Atmosphäre“, erinnert sich Middelberg. Auch wenn das Singen „insgesamt total schön“ war, sei es doch mit viel Aufwand verbunden gewesen: „Es musste eine Bühne aufgebaut und ein riesiger Schirm aufgespannt werden“, sagt Middelberg und fügt hinzu, dass das die Kosten in die Höhe getrieben habe. „Es war eine Plus-Minus-Null-Geschichte“, bedauert der Schulleiter, denn: Das Geld, das durch den Verkauf von kleinen Snacks und Getränken eingenommen wird, „kommt eins zu eins den Kindern zugute“. Deshalb haben sich die Organisatoren nun wieder für die Aula entschieden.

Der Eintritt ist frei und wird ab 16 Jahren gewährt, Beginn ist um 19.30 Uhr. „Jeder ist eingeladen zu kommen. Man kann jederzeit dazustoßen oder sich verabschieden“, betont Middelberg die lockere Atmosphäre. Die Band „Capo 3“ wird einige Dauerbrenner mitbringen, aber auch deutsche und englische Songs von Schlager über U2 bis Coldplay haben die Musiker in ihrem Repertoire, kündigt Middelberg an. Mit diesem Mix soll die gesamte Zielgruppe „von 17 bis 99 Jahren“ angesprochen werden. Die Liedtexte werden auf eine Leinwand geworfen, „kennen muss man die Texte also nicht“, beruhigt Middelberg, der sich für seine Schüler auch an diesem Abend sicherlich besonders ins Zeug legen wird: Eine Projektwoche steht im Mai an, außerdem soll es eine Theaterfahrt zur Freilichtbühne geben. Auch das steigert die Vorfreude auf die „generationenübergreifende Veranstaltung“ – geölte Stimme hin oder her.