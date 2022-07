Der Holtwicker Herbst stürmt heran

Gerade so schön angelaufen sei der Holtwicker Herbst in den vergangenen Jahren, erzählt Dirk Merschformann. Die Veranstaltung, die als Nachfolger des „Markedags“ gilt, lockt regelmäßig Klein und Groß in die Dorfmitte Holtwicks. In den vergangenen zwei Jahren musste das Fest wegen der Kontaktbeschränkungen aufgrund der Pandemie ausfallen, „für uns war aber sofort klar, dass wir den Holtwicker Herbst in diesem Jahr wieder aufleben lassen möchten“, berichtet Christoph Lembeck vom organisierenden Arbeitskreis. Am 10. September soll es Spiel, Spaß und deftige Verpflegung bei einem geselligen Zusammenkommen geben.

Um den Holtwicker Herbst zu einem großen Fest werden zu lassen, lädt der Arbeitskreis noch weitere Vereine, Verbände und Nachbarschaften aus dem Handwerkerdorf ein, sich mit unterschiedlichsten Aktionen zu beteiligen. Bereits im Juli haben sich einige Vertreter aus den verschiedensten Reihen getroffen, um die Planungen anzuschieben. „Alle haben direkt zugestimmt, wieder am Holtwicker Herbst teilzunehmen“, freut sich Lembeck. Das sei nicht nur ein positives Signal für das im September geplante Fest, die Zustimmung sei auch ein positives Zeichen für Holtwick, „da immer mehr wegfällt und auch die Kirmes nicht mehr stattfinden soll“, unterstreicht Lembeck.

Mit umso mehr Motivation haben die Vereine und Verbände bereits ihr Mittun beim Holtwicker Herbst angekündigt. So wird die Feuerwehr einen Bierstand im Gerätehaus aufbauen, die Besucher mit frischen Reibeplätzchen versorgen und eine Tombola mit vielen Preisen aus dem Ort organisieren. Die Petri-Jünger werden frischen Fisch an den Mann bringen und der Förderverein der Nikolaus-Grundschule will das Waffeleisen anheizen und Dosenwerfen anbieten. „Außerdem haben wir eine neue Tattoo-Aktion für Kinder“, kündigt Christian Rathers vom Förderverein bereits an. Bayrisch zugehen wird es beim Sportverein Schwarz Weiß Holtwick: Bei den Sportlern wird es bayrisches Bier und „Schmankerl“ zur Verköstigung geben. Für weitere Verpflegung sorgt die Kolpingsfamilie Holtwick mit Pommes und heißer Wurst vom Grill sowie die Nachbarschaft Eihook mit einer Cafeteria im Feuerwehrgerätehaus. Mit von der Partie ist auch die Nachbarschaft Riege „wir werden ein Glücksrad aufstellen“, verrät Christian Hemsing. Die KaGeHo wird Longdrinks anbieten, „und vielleicht ja auch eine kleine Tanzvorführung bieten“, schmunzelt Lembeck. Neben einer Hüpfburg und einem möglichen Auftritt der Musikkapelle Holtwick ist als ein weiteres Highlight ein Kinderflohmarkt geplant, bei dem allerhand Bücher, Spiele, CDs und weiteres verkauft werden kann.

„Zu diesem abwechslungsreichen Angebot können gerne noch weitere Interessenten dazu stoßen“, bekräftigt Christoph Lembeck. Für alle, die am Holtwicker Herbst mitwirken möchten, veranstaltet der Arbeitskreis am 9. August um 19.30 Uhr ein Treffen im Torhaus an, zu dem jeder eingeladen ist.