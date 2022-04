Der Wille versetzt Berge

Erst recht vor dem Hintergrund, dass neben dem persönlichen Ansporn noch deutlich wichtigere Beweggründe hinter dem Mammut-Marathon standen. So hat Voss sein Projekt angesichts der schrecklichen Situation in der Ukraine kurzerhand in einen Spendenlauf umgemünzt. „Das hat mich im letzten Abschnitt der Strecke nochmal gepusht, alles aus mir herauszuholen“, verrät er. Mit Erfolg: Nach 16 Stunden, 54 Minuten und 23 Sekunden hat sich Voss mit letztem Willen und letzter Kraft ins Ziel gekämpft – entsprechend groß war das Siegergrinsen, als er wieder an seinem Startpunkt, der Vechtequelle in Darfeld, angekommen war.

Und das Ergebnis kann sich sehen lassen: Stolze 3000 Euro sind beim 100-Meilen-Lauf zusammengekommen. Zugutekommen wird der gesamte Betrag der Aktion „Lichtblicke“. „Ein super Resultat. Es hat sich absolut gelohnt. Ein großer Dank gilt allen, die gespendet haben und mich während des Laufes unterstützt haben“, hält Voss seine Aktion für vollends gelungen.

Denn eines ist klar: Ohne Unterstützung wäre sein 100-Meilen-Lauf nicht möglich gewesen. „Bereits als ich um 5 Uhr morgens gestartet bin, wurde ich von einigen Leuten am Startpunkt empfangen. Auch auf dem Weg bin ich immer wieder auf Schaulustige gestoßen“, berichtet der Läufer. Hinzukommt sein persönlicher „Versorgungsdienst“, wie es Voss schmunzelnd formuliert, bestehend aus Freunden und Familie. „Sie haben mich immer wieder mit energiereichen Lebensmitteln und Wasser versorgt. Ohne sie wäre das Vorhaben nicht möglich gewesen“, betont Voss. Auch als er zwischenzeitlich knapp vor Nordhorn kein Wasser mehr hatte – fatal bei einer derart kraftraubenden Aufgabe – war der Versorgungsdienst schnell zur Stelle.

Ohnehin sei der Darfelder bereits von einigen Interessierten gefragt worden, wie er derartige Distanzen abreißen könne. „Da sind zwei Faktoren entscheidend. Zum einen meine möglichst zuckerfreie Ernährung, zum anderen der absolute Trainingsehrgeiz“, verrät Voss sein Erfolgsgeheimnis. Speziell bei den letzten Etappen des Laufes hat er sich darüber hinaus psychologisch noch selbst angespornt. „Ich habe mir kleine Zwischenziele gesetzt“, so Voss. Nach jedem Halbmarathon, also rund 21 Kilometern, habe er sich Datteln als Belohnung gegönnt. „Zehn Minuten vor dem Ende habe ich dann meine Freundin angerufen, damit sie den Champagner kalt stellt“, lächelt er. Zu Hause erwartete ihn schließlich sein Leibgericht: gefüllter Tintenfisch. Der zusätzliche Motivationsschub, sein Spendenprojekt erfolgreich abzuschließen, kitzelte dazu die letzten Prozente aus ihm heraus.

Da bringt einen selbst das Schienbeinkanten-Syndrom nicht ins Wanken. „Auch wenn ich aktuell nur in Badelatschen herumlaufen kann, es hat sich definitiv gelohnt“, kommt Voss auf einen Satz zu sprechen, den er sich während der 100 Meilen immer wieder ins Gedächtnis gerufen hat: „Qualität kommt von Quälen.“