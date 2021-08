Demonstration für den Erhalt der Lindenallee in Holtwick

Holtwick

„Eins, zwei, drei vier, die Bäume bleiben hier! Fünf, sechs, sieben, acht, wir geben auf die Bäume acht!“ Diese Ansage schallt am Freitagabend, begleitet von Paukenschlägen, über die Legdener Straße, als etwa 50 Demonstranten ein Zeichen für den Erhalt der Lindenallee an der Holtwicker Ortsdurchfahrt setzen. 40 Bäume sollen schon im Herbst fallen, um Platz zu schaffen für die Neugestaltung der Straße und die damit angestrebte Verbesserung der Verkehrssicherheit. Die Holtwickerin Marion Eising ist dagegen, dass die vitalen Bäume geopfert werden, und hat zum Protestzug aufgerufen, dem sich nicht nur Holtwicker anschließen, sondern auch Menschen aus Nachbarorten, darunter Vertreter der For-Future-Bewegung. „Ich finde es total klasse, dass wir doch so viele geworden sind“, freut sich Eising.

Von Christine Tibroni