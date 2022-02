Die gute Seele des Gotteshauses

Für sie ist es nicht nur ein Beruf. Für sie ist es Berufung. „Zehn Jahre lange hatte ich den Wunsch in mir, eines Tages als Küsterin arbeiten zu wollen“, sagt Herta Dondrup, während sie in der St.-Nikolaus-Kirche in Darfeld zwei Kerzen auf dem Altar entzündet. Sie verschwindet kurz in der Sakristei. „Pfarrer Banse hat seinen eigenen Kelch. Wenn ein anderer Pfarrer die Messe hält, haben wir einen anderen Kelch für unseren Gast“, weiß Herta Dondrup. Sie holt den Kelch für Pfarrer Banse hervor. Er wird heute Abend um 19 Uhr die Messe halten, wofür Herta Dondrup die Vorbereitungen trifft. Mit Leib und Seele ist sie dabei. Ihr lang gehegter Wunsch ging also in Erfüllung – und gerade frisch hält sie ihr Ausbildungszertifikat zur Küsterin in den Händen.

Vor zwei Jahren sei Dondrup auf eine ausgeschriebene Küster-Stelle in der Billerbecker Pfarrgemeinde gestoßen. „Da habe ich mich dann beworben. Kurze Zeit später habe ich dann in der Zentralrendantur gesehen, dass auch in Rosendahl eine Stelle offen war“, erzählt die Nottulnerin. Eine zweite Bewerbung folgte. Groß war die Freude, als die Einladung zum Vorstellungsgespräch ins Haus flatterte. Mit Erfolg hat sie dieses Gespräch hinter sich gebracht und die Zusage für die Stelle erhalten.

Herta Dondrup hat in einer Kirchenbank Platz genommen und begutachtet das Gotteshaus neugierig. „Nachdem ich die Stelle bekommen habe, habe mich während eines Sonntagsgottesdienstes hier das erste Mal umgesehen. Mein Gedanke war: Wo bin ich hier gelandet?“, fragt sie sich selbst und lacht laut herzlich. Hatte sie denn vor ihrem Beruf viel Kontakt zu der Kirche? „Ich habe damals die Kinderkirche in Nottuln mitgestaltet“, erinnert sie sich.

Als Küsterin warten allerdings andere Aufgaben auf Herta Dondrup. Zwei Wochen lang begleitete sie zu Beginn ihre Kolleginnen, ehe sie den Dienst alleine übernehmen wollte. Daran kann sie sich noch gut erinnern und plaudert aus dem Nähkästchen. „Für die Sonntagsvorabendmesse hatte ich das Messbuch auf dem Altar vorbereitet und völlig falsche Seiten aufgeschlagen. Pfarrer Banse kam in die Sakristei und fragte mich, wie ich darauf gekommen sei, genau diese Seiten aufzuschlagen“, lacht Dondrup. Was sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste: Die Sonntage sind im Jahreskreis festgelegt – und damit auch die entsprechenden Seiten, die an jenem Sonntag im Mittelpunkt stehen.

Was das eigentlich genau bedeutet, welche Jahresfestkreise es darüber hinaus gibt, welche liturgischen Farben der Gewänder zu welchen Anlässen herausgehangen werden müssen und vieles mehr hat sie bei mehreren Seminaren zur Ausbildung des Sakristans gelernt. „Die Seminare waren super“, erinnert sich die Familienmutter zurück. 17 angehende Küster aus dem Bistum Münster lernten gemeinsam über den Arbeitsschutz in der Kirche, über Kerzenpflege, Glaubenslehre und Liturgie. Bei der Ausbildung habe sie nur positive Dinge erfahren, „es lohnt sich“, lächelt sie.

Im Januar standen dann nach sieben Monaten des Lernens schriftliche und mündliche Prüfungen an. „Auch eine Hausaufgabe einer mystagogischen Kirchenführung musste ich abgeben“, erzählt sie und geht zum Taufbrunnen. In ihrer Arbeit hat sie beschrieben, was die einzelnen Symbole am Brunnen bedeuten. „Die Masken zum Beispiel sollen das Böse aus der Kirche vertreiben“, erklärt Herta Dondrup.

Ist der Gottesdienst vorbereitet, sitzt sie während der Feier meist in der Kommunionbank neben dem Altar. Manchmal hält sie die Lesung. Und manchmal übernimmt sie auch die Arbeit der Messdiener. Anschließend geht es zur Nachbereitung: Reinigen der Kelche, verräumen, Gewänder zurückhängen. Auch das Löschen der Kerzen gehört dazu. So wie die zwei auf dem Altar.