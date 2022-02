Die Musik spielt nicht im gleichen Takt

Lange wurde um das Thema gezerrt und gestritten, nun ist offenbar Bewegung in die Sache gekommen: Wie Marion Dirks, Vorsitzende des Zweckverbandes der Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl in der jüngsten Sitzung informierte, sei nun beschlossen worden, einen „Musikschulbeirat“ ins Leben zu rufen. In einer Vollversammlung soll eine Geschäftsordnung beschlossen und Mitglieder für den Beirat gewählt werden. Ein Datum dafür nannte Dirks nicht.

Einige Eltern waren es, die sich damals mit der Musikschule unzufrieden zeigten und mit einer Initiative mehr Mitspracherecht im Verband forderten. Das hielten Dirks und Verbandsvorsteherin Dr. Mechtilde Boland-Theißen bereits zu Beginn der Diskussionen für nicht realisierbar. „Die Einbeziehung von Eltern ist in jedem Fall sinnvoll, aber ein Elternbeirat darf keine Entscheidungskompetenzen haben“, sagte Marion Dirks seinerzeit. Das wiederum sorgte bei den Eltern, die die Initiative angestoßen hatten, für Verärgerung.

Den Gedanken, einen Beirat ins Leben zu rufen, hat die Vorsitzende dennoch weiterverfolgt und vor geraumer Zeit Eltern zu einem offenen Informationsabend eingeladen. „Leider stieß das aber nicht auf die gewünschte Resonanz“, wunderte sich Dirks in der Sitzung. Ob zu diesem Abend auch diejenigen Eltern eingeladen wurden, die damals die Initiative ins Leben riefen, ließ sie offen. Gemeinsam mit den anwesenden Eltern habe sie den Entwurf einer Geschäftsordnung angefertigt. Diesen riss Dirks in der Sitzung kurz an.

Auch wenn dieser Tagesordnungspunkt mit „Sachstandsbericht“ überschrieben war, fühlte sich Inge Walfort (Coesfeld, SPD) überrumpelt. „Wieso wird uns der Entwurf der Geschäftsordnung nicht vorgelegt?“, fragte sie sich. In einem Gespräch im Nachgang zur Sitzung zeigte sie sich verärgert über dieses Vorgehen. „Wie sollen wir so bei einem wichtigen Thema wie diesem beraten und mitbestimmen können?“ Ihre Sorge ist, dass die Geschäftsordnung für den Beirat nun beschlossen werde, ohne dass der Zweckverband eine Möglichkeit hätte, mitreden zu können. „Der Zweckverband hat mit dem Beirat nichts zu tun“, antwortete Dirks auf AZ-Nachfrage. Er bekomme die Geschäftsordnung lediglich zur Bestätigung vorgelegt. „Der Beirat ist wie in einer Schule die Elternvertretung und somit an Musikschulleiter Bernd Mertens angedockt und nicht an den Zweckverband“, begründete Dirks die fehlende Einsicht in das Dokument.

In Richtung Mertens zielten ebenfalls die Bemerkungen von Walfort ab. Mit einer Präsentation referierte er über eine Umstrukturierung des JeKits-Projekts (Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen), das an fünf Grundschulen durchgeführt wird. Auch für diesen Tagesordnungspunkt fehlten Sitzungsunterlagen. „Es wäre schön, wenn wir diese interessanten Informationen auch im Vorfeld bekommen würden, um dann in der Sitzung darüber diskutieren zu können“, schüttelte Walfort weiter mit dem Kopf. Auch weitere Verbandsmitglieder hätten sich laut Walfort darüber geärgert. Die Antwort, dass der Vortrag dem Sitzungsprotokoll angefügt werde, konnte sie nichts abgewinnen. Der Anfrage der AZ bei der Musikschule, ob die Präsentation zur Berichterstattung zugesendet werden könne, wurde erst verspätet nachgekommen.

Einstimmigkeit herrschte im Zweckverband bei der Verabschiedung des Haushalts für das laufende Jahr. Im Ergebnisplan stehen Erträge von rund 1,1 Millionen Euro Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber. Die Verbandsumlage wurde mit 570 400 Euro festgelegt. Auf Rosendahl entfallen rund 67 500 Euro, auf Billerbeck 79 300 und auf Coesfeld 423 600 Euro. 63 000 Euro konnten den Rücklagen zugeführt werden. „Auch wenn wir wegen der Pandemie im vergangenen Jahr einige Verluste hinnehmen mussten, steht die Musikschule finanziell gut da“, bilanzierte Boland-Theißen. | Kommentar