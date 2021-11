Digitaler Funke soll überspringen

Rosendahl

Die Digitalisierung schreitet immer weiter voran. In nahezu jeden Bereich des Lebens spielt der Umgang mit technischer Ausstattung mittlerweile eine Rolle. „Da ist es natürlich sehr wichtig, dass auch Menschen, die noch nicht so mit solchen Geräten vertraut sind, die Nutzung mit diesen erlernen“, betont Christoph Klapper, Heimleiter des Altenheims der Stiftung zu den heiligen Fabian und Sebastian. Genau hier soll das digitale Dorfcafé ansetzen, das nun ins Leben gerufen wurde. Bei diesem können sich die Bewohner des Altenheimes sowie Interessierte aus der Gemeinde unter Begleitung von Fachpersonal zweimal in der Woche digitales Wissen aneignen.

Von Leon Eggemann