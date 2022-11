Doch kein vorgezogener Besuch

Mit einem derartigen Gegenwind haben sie nicht gerechnet. „Man konnte kaum aus dem Haus gehen“, erzählt Rolf van Deenen. Die Entscheidung des Darfelder Heimatvereins, den Nikolausumzug vom traditionell 5. auf den 3. Dezember vorzulegen, stieß auf wenig Gegenliebe in der Bevölkerung. Nun nehmen die Verantwortlichen Abstand von der Idee. „Einen vorgezogenen Besuch des Nikolauses wird es nicht geben. Wir bleiben beim 5. Dezember“, kündigt Martin Stauvermann an.

Nikolaus ist am 5. statt am 3. Dezember in Darfeld zu Gast

Also doch kein verfrühter Besuch: Ursprünglich war angedacht, dass der Nikolaus in Darfeld bereits am 3. Dezember zu Gast sein wird. Nun wird er doch traditionell am Abend des 5. Dezembers vor Ort sein.

Dass ein vorgezogener Termin überhaupt im Raum stand, hat mit der bald beginnenden Winter-Weltmeisterschaft in Katar zu tun. Sollte die deutsche Nationalmannschaft die Gruppenphase als Tabellenerster abschließen, stünde am 5. Dezember um 16 Uhr das Achtelfinalspiel auf dem Programm. „Wir wollten vermeiden, dass eventuell weniger Besucher am Umzug teilnehmen. Wir hatten mit unserer Entscheidung nur Gutes im Sinn“, betont van Deenen. Seitdem hatten er und weitere Mitverantwortlichen des Umzuges mit zahlreichen Darfeldern Gespräche geführt. Das Credo war eindeutig: Mit der Tradition soll trotz Fußball nicht gebrochen werden. Beginn ist also – wie immer – um 17 Uhr zum Empfang am Bahnhof. Anschließend folgt begleitet vom Musikzug der Umzug ins Dorf, ehe die geplanten Hausbesuche folgen.

Wie der Heimatverein ankündigt, wird ein Teil des Erlöses in das Sternenkinderprojekt fließen. Darüber hinaus kann der Heimatverein noch eine weitere Sache vermelden, wie Stauvermann schmunzelt erklärt: „Wir werden nie wieder an dem Termin rütteln...“