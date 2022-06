Ehrenamtskarte mit holprigen Start

Interesse an dem goldenen Kärtchen fällt bisher noch eher gering aus

Rosendahl

Der große Ansturm blieb bisher aus. „Die Resonanz ist aktuell noch etwas verhalten“, räumt Melanie Mehlich, Kulturbeauftragte in der Gemeinde Rosendahl, auf AZ-Nachfrage ein. So hätten bis dato lediglich drei Personen bei der Gemeindeverwaltung die Ehrenamtskarte beantragt. Wobei: Eingeführt wurde das goldene Kärtchen, mit dem das ehrenamtliche Engagement gewürdigt werden soll, erst vor wenigen Wochen. „Es kann also gut sein, dass wir noch den einen oder anderen Antrag auf die Ausstellung der Karte bekommen“, vermutet Mehlich.

Von Leon Eggemann