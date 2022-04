Ein „annähernd normales“ Osterfest

Die Vorfreude ist groß. Die Vorfreude darauf, wieder ein Osterfest „wie vor Corona“ feiern zu können, wie Dirk Holtmann, Leitender Pfarrer in der Gemeinde Ss. Fabian und Sebastian, in einem Gespräch berichtet. „Wir können die Planungen in diesem Jahr wesentlich entspannter angehen und freuen uns, die Feierlichkeiten in einem annähernd normalen Rahmen anbieten zu können.“ 2020, nach Ausbruch der Pandemie, mussten alle Festlichkeiten in der Kar- und Osterwoche gestrichen werden, im vergangenen Jahr haben diese zwar stattgefunden, aber mit allerhand Auflagen wie Zugangsbeschränkungen und einem Verbot zu singen.

Regelungen in den Gotteshäusern gibt es laut Corona-Schutzverordnung zu diesem Osterfest keine mehr. So darf auch in den Kirchen in Rosendahl wieder ohne Maske und auch ohne Abstandsregelung Platz genommen werden. Vom Hausrecht Gebrauch und etwa eine weiterhin geltende Maskenpflicht verhängen wolle die Gemeinde nicht, „denn wir haben uns von Beginn der Pandemie an immer an die Vorschriften in der Verordnung gehalten und haben nie mehr oder weniger gemacht“, verdeutlicht Holtmann. Dennoch empfiehlt die Kirchengemeinde weiterhin auf freiwilliger Basis, eine Mund-Nasenbedeckung zu tragen sowie auf ausreichend Abstand zu weiteren Gottesdienstbesuchern zu achten.

Die erste Veranstaltung zum Osterfest hat bereits stattgefunden: die Palmweihe am vergangenen Sonntag. „Wir haben gemerkt, dass die Familien erleichtert waren, wieder Ostern so feiern zu können, wie sie es kennen“, berichtet Pastoralreferentin Reinhildis Lösing. So geht es weiter:

0 Gründonnerstag: In allen Teilen der Kirchengemeinde finden Abendmahlfeiern mit anschließenden Gebeten statt. In der Pfarrkirche in Osterwick beginnt die Feier um 20 Uhr, daran schließt sich das Gebet um geistliche Berufe an. In St. Marien Höven ist Beginn um 19 Uhr, es folgt die Anbetung. Gleiches gilt für Darfeld mit Beginn um 19.30 Uhr. In der St.-Nikolaus-Kirche in Holtwick lädt die Gemeinde zur Abendmahlfeier um 20 Uhr ein, um 21.15 Uhr findet eine gestaltete Betstunde für die Dorfbewohner statt, anschließend gibt es Gelegenheit zur stillen Anbetung.

0 Karfreitag: In Osterwick, Darfeld und Holtwick beginnt um 15 Uhr die Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu. Ab 18 Uhr gehen die Holtwicker zudem den Großen Kreuzweg in Coesfeld (siehe weiterer Artikel auf dieser Seite), in der Kapelle Höpingen und in der Osterwicker Kirche finden um 10 Uhr die Kreuzwegandachten statt. In Höven wird um 19.30 Uhr der Jugendkreuzweg gebetet – vorbereitet von der KLJB.

0 Karsamstag: Osternachtsfeiern um 21 Uhr in Osterwick, Darfeld und Holtwick.

0 Ostersonntag: An diesem Tag finden die Festmessen und Hochämter zu den gewohnten Uhrzeiten in den jeweiligen Pfarrkirchen und in der Kapelle statt.

0 Ostermontag: Die Festmessen und Hochämter beginnen an Ostermontag zu den sonntäglichen Zeiten.

Ein spezielles Angebot für Kinder gibt es nicht. Die Pfarrgemeinde hat aber den „Bibeltag to go“ vorbereitet. Bis zum 19. April liegen in der Osterwicker Kirche Hefte aus, mit denen Stationen im Ort abgelaufen werden können. Ein ähnliches Angebot gab es bereits zu Weihnachten, „das wurde so gut angenommen, dass wir das zu Ostern noch einmal machen“, so Lösing. Während des Rundgangs wird den Kindern die Tradition und die Festlichkeiten rund um Ostern nahegebracht.