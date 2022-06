Ein buntes Potpourri voller Ideen

Was ein kleiner Hundepool, grüne Inseln zum Verweilen und Flüsterasphalt miteinander zu tun haben? Eine ganze Menge – zumindest dann, wenn man sich die verschiedenen Wunschvorstellungen der Bürgerschaft hinsichtlich der Neugestaltung der Osterwicker Ortsdurchfahrt anschaut. „Wir haben die vielfältigsten Anregungen bekommen“, stellte Bürgermeister Christoph Gottheil nun den gesammelten Input bei einer Bürgerversammlung in der Zweifachsporthalle vor. Im Vorfeld hatte die Gemeindeverwaltung die Rosendahler dazu aufgerufen, sich an der Neuplanung der Ortsdurchfahrt zu beteiligen und Ideen und Denkanstöße zu äußern.

Konkret geht es um die Strecke zwischen dem Hermann-Löns-Weg und dem Kreisverkehr an der Straße von Entrammes – also entlang der Holtwicker Straße sowie der Hauptstraße. Erreicht haben die Gemeinde circa 50 Schreiben. „Davon war der ganz große Teil sehr konstruktiv und ideenreich“, dankte Gottheil für die zahlreichen Vorschläge. Übereinstimmungen seien besonders hinsichtlich einer Herzensangelegenheit deutlich erkennbar: „Die Bürger wünschen sich eine Ortsdurchfahrt, in der sich sämtliche Verkehrsteilnehmer sicher bewegen können“, fasste es der Bürgermeister zusammen. Dabei sollten allerdings auch gestalterische Elemente nicht zu kurz kommen.

Herauskristallisiert haben sich letztendlich vier Themenschwerpunkte, die laut Umfrage einen besonders hohen Stellenwert haben: 0 Ortsgestaltung: Dass die Ortsdurchfahrt in ihrer Aufenthaltsqualität noch Luft nach oben hat, daraus machte Gottheil kein Geheimnis. „Da haben andere Ortskerne mehr zu bieten“, räumte er ein. Entsprechend erreichten die Gemeinde viele gestalterische Hinweise, die in vielen Fällen grün angehaucht waren. Von Grünanlagen und -oasen sowie mobilen Bäumen bis hin zu Fassadenbegrünung ist das Spektrum an Ideen riesig. „Uns haben aber auch Stellungnahmen erreicht, in denen weniger Grün gefordert wird. Sicher ist, wir werden es nicht allen Recht machen können“, so Gottheil. 0 Klimaschutz: Und dennoch gehen die Begrünungs-Vorschläge mit einem weiterem Schwerpunkt, dem Umweltschutz, einher. Weitere Ideen umfassen E-Ladestationen, aber auch eine Temporeduzierung, um CO2-Emissionen zu verringern. 0 Verkehrsinfrastruktur: Apropos Temporeduzierung. Diese hätte auch Einfluss auf die Verkehrsinfrastruktur. „Hier spielt vor allem der Sicherheitsaspekt eine Schlüsselrolle“, erklärte Gottheil. Gefordert wurden beispielsweise Zebrastreifen, eine Fahrbahnverengung, breitere Fuß- und Radwege bis hin zu tempodrosselnden Kreisverkehren. „Hinsichtlich der Kontrolle des LKW-Verbots sind uns als Gemeinde ein Stück weit die Hände gebunden“, gab der Bürgermeister zu. Zwar müsste der Schwerlastverkehr längst aus dem Ort sein, die Wahrheit sehe jedoch ganz anders aus. „Als Kommune haben wir nicht die Handhabe, Kontrollen durchzuführen“, ergänzte er. Diese würden hier und da von der Polizei durchgeführt. 0 Tiefbauausführung: Was die Fahrbahnerneuerung angeht, wurde vermehrt Flüsterasphalt ins Spiel gebracht. Dieser soll Fahrgeräusche mindern. Ergänzend sprachen sich Bürger unter anderem noch für eine barrierefreie Ortsdurchfahrt aus.