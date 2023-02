Ein fast vergessenes Blutvergießen

Es ist eine der größten und brutalsten Schlachten des Mittelalters – und gleichzeitig eine der am meisten in Vergessenheit geratenen. „Die Schlacht von Varlar ist in ihrem Ausmaß einzigartig. Im nordwestlichen Raum gibt es für das Spätmittelalter nichts Vergleichbares“, erklärt Hendrik Lange. Der Religions- und Geschichtslehrer hat sich mit dem Blutvergießen, das am 18. Juni 1454 auf der Heide zwischen Coesfeld und Varlar hunderte Opfer forderte, ausführlich beschäftigt. In der neuesten Ausgabe der „Geschichtsblätter der Kreises Coesfeld“ schreibt er über die Schlacht, ihre Vorgeschichte, ihr Ablauf und ihre Folgen. „Es ist einfach faszinierend, in die lokale Geschichte einzutauchen“, betont Lange. Er hofft, die Schlacht vor der Osterwicker Haustür mit seinem Aufsatz mehr in den Vordergrund zu rücken.

Zumal er selbst durch Zufall auf dieses historische Ereignis gestoßen ist. „An der Münsteraner Apostelkirche fiel mir 2010 eine Gedenkschrift ins Auge, die der Gefallenen von Varlar gedenkt“, berichtet Lange. Vor zwei Jahren ist er dann über Monate nach und nach immer tiefer in die Thematik eingetaucht. Bei seiner Recherche half ihm so unter anderem das von Dorothea Roters verfasste Buch über die Geschichte Osterwicks, aber auch eine Infotafel im Elsen, die die Historie des Ortes ebenfalls widerspiegelt. „Hinzu kamen Besuche in dem Coesfelder Stadtarchiv. In drei Bände über das Stadtgeschehen wird die Schlacht ebenfalls erwähnt“, ergänzt Lange.

Doch weshalb wurde überhaupt gekämpft? „Das ganze Münsterland war zur damaligen Zeit aufgeteilt, ständig wechselten die Fronten“, erzählt der Geschichtslehrer. Im Fokus stand dabei die Vorherrschaft über die Stadt Münster und ihrer Umgebung – „Rosendahl, Coesfeld und Varlar spielten da überhaupt keine prägende Rolle.“ Dass ausgerechnet hier gekämpft werden würde, war einzig und allein dem Zufall geschuldet. Grob standen sich die Münsteraner Bürger unterstützt vom Grafen von Hoya aus Niedersachsen und Adelige und Bischöfe aus Köln und Utrecht gegenüber. „Quasi aus dem Nichts trafen tausende Männer unweit des damaligen Klosters Varlar, dem heutigen Schloss Varlar, aufeinander. Wo exakt, ist nicht bekannt“, so Lange. Das Besondere: Darunter tummelten sich neben Münsteraner Bürgern, Söldnern und zahlreichen Adeligen gleich drei Bischöfe, darunter sogar der Kurfürst und Erzbischof von Köln.

Zahlenmäßig mit knapp 5000 Mannen zu Fuß und 1000 Reitern weitaus überlegen, fiel das Schlacht-Pendel deutlich in Richtung Kölner Fraktion aus. Wie viele in den Kämpfen tatsächlich ihr Leben ließen, ist historisch nicht ganz nachweisbar. „Es gibt Quellen, die von hunderten bis tausenden Opfern sprechen“, verrät Lange. Für damalige Verhältnisse von Kriegen ein unvorstellbares Massensterben. Die Schlacht von Varlar bildete so den militärischen Höhepunkt der Münsterischen Stiftsfehde (1450 bis 1457), die die ganze Region in Mitleidenschaft zog. „Entscheidenden Einfluss auf den Ausgang dieser jahrelangen Kämpfe hatte sie aber nicht“, schildert Lange.

Wohl auch ein Grund, warum die Kämpfe im Gebiet zwischen Coesfeld und Osterwick wohl den wenigsten heute bekannt sind. Hinzu komme, dass es vor Ort keine Erinnerungsstätte oder ähnliches gebe. „In Münster blieb die Schlacht schon eher im Gedächtnis“, räumt Lange ein. Im Volk erinnerte man an das schreckliche Sterben, die Gesellschaft im Dom an den „glorreichen“ Sieg. „Um die Spaltung der Stadt nicht weiter zu befeuern, wurde die Schlacht quasi unter den Teppich gekehrt“, erklärt Lange.

Erst 569 Jahre später will er nun der Schlacht neues Leben einhauchen. „Sie ist zu einzigartig und vielschichtig, als dass sie zum Opfer der Zeit wird“, macht Lange deutlich. Mit der Plünderung von Osterwick hunderte Jahre später hat er bereits einen weiteren Teil der örtlichen Historie für sich entdeckt. „Das ist aber eine Geschichte für ein anderes Mal...“ 7 Wer sich umfassend mit der Schlacht um Varlar und weiterer lokaler Historie beschäftigen will, kann sich die neuste Ausgabe der Geschichtsblätter des Kreises sichern unter | www.kreisheimatverein-coesfeld.de/index.php