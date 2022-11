Ein Fest für das ganze Dorf

Am Stand der Messdiener wurden am Samstagabend innerhalb einer Stunde gleich alle Tombola-Lose verkauft. Richtig voll wurde es da auf dem Kirchplatz. Alle Generationen waren vertreten und feierten nicht nur die integrative Tanzaufführung, sondern auch die Band Ohrensofa aus Münster, die neben coolen Coversongs auch Weihnachtslieder spielte.

An weiteren, kreativen Ständen gab es zum Beispiel Holzfiguren, handgemachte Wichtel, Tannenbäume aus Wolle oder Leckereien aus der Küche. Annette Wensing und Marita Böwing überlegen sich schon seit 2017 immer ganz spontan, was sie anbieten wollen. In diesem Jahr war der Nutellalikör ein Highlight an ihrem Stand. „Es ist richtig schön, dabei zu sein. Da ist etwas tolles über die Jahre gewachsen“, so Marita Böwing.

Richtig zufrieden waren auch die beiden Organisatoren Frederik Deitert und Philipp Mussinghoff. „Der Samstagabend war gigantisch. Es waren so viele Leute dabei und die Stimmung war toll. Ob draußen an den Ständen oder bei der Lasershow des Heimatsvereins in der Kirche – wir sind richtig zufrieden“, zieht Mussinghoff eine Bilanz. „Es ist ein Fest fürs Dorf und für uns toll zu sehen, dass es so gut angenommen wird“, ergänzt Deitert.

Bei der „Open Stage“ gab es am Sonntag auch nochmal Musikalisches für das Publikum: Frieda Dülker, Enna Thiering und Lina Deitert spielten als Blockflötenensemble weihnachtliche Lieder. Und wer sich zwischendurch etwas aufwärmen wollte, der konnte beim Erzähltheater in der Bücherei vorbeischauen.