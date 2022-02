Ein ganz besonderer Weg zur Arbeit

Legden/Rosendahl

(chi). Es sollte nur Michael Petzschs übliche Rückkehr aus dem Winterquartier sein – allerdings die 25. Da hatte der Leiter der Ahauser Hengststation aber nicht mit seinem Legdener Fanklub, bei dem auch einige Holtwicker mitmischen, gerechnet. Eigentlich war ein ganz normaler erster Arbeitstag an seinem „Sommer“-Arbeitsplatz geplant. Wie jedes Jahr Ende Februar kehrt Gestütswärter Michael Petzsch, der auch in Darfeld bestens bekannt ist, dann nicht allein an die Ahauser „Zweigstelle“ des NRW-Landgestüts zurück, sondern bringt auch die Hengste aus Warendorf mit. Die ganze Saison über ist dann die Anlage an der Graeser Straße in Ahaus das Domizil für Mensch und Tier.