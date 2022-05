Ein ganzes Jahrhundert zelebriert

Begonnen wurde der Jubeltag mit einem festlichen Gottesdienst in der St.-Nikolaus-Kirche, geleitet von Pater Florin, der die Messe auch zum Anlass nahm, um die neue „Jubiläums“-Kerze der kfd einzuweihen. Im Anschluss stand dann der feierliche Sektempfang im Pfarrheim auf dem Programm. Dabei ließen es sich zahlreiche eingeladene Institutionen, Vereine und Verbände nicht nehmen, den kfd-Frauen ihre Glückwünsche auszusprechen. Zu Gast waren beispielsweise Vertreter der Landfrauen, des Cäcilienchores, des Pfarreirates, aber auch kfd-Gruppen aus Osterwick, Darfeld und Höven. Zusätzlich sind auch Margret Sundrum und Ulla Lammerding von der kfd-Region Coesfeld, sowie Bürgermeister Christoph Gottheil der Einladung gefolgt und richteten einige Worte an die Feiergemeinde.

„So schön, endlich wieder in einen vollen Saal schauen zu können“, brachte Wilde die Gefühlslage, die wohl viele der insgesamt knapp 70 Anwesenden durch den Kopf gegangen sein dürfte, auf den Punkt. So war nicht nur bei der kfd das gemeinschaftliche Leben in Folge der über zwei Jahre dominanten Corona-Pandemie nahezu eingefroren. Dieses Eis ist nun gebrochen – die gemeinsame Feierstunde bat schließlich beste Gelegenheit, sich untereinander auszutauschen und sich wieder auf den neuesten Stand zu bringen.

Was an diesem Tag ebenfalls nicht fehlen durfte, war der Blick in die Chronik, die im Zuge des Jubiläums erstellt wurde. Diese haben Mechthild Wilde, Iris Fedder, Ute Wilde, Regina Hemsing und Waltraud Deiger gemeinsam entwickelt – zahlreiche Bilder und Texte lassen darin tief in die 100-jährige Historie der Holtwicker Frauengemeinschaft blicken. „Sie ist eingeschlagen wie eine Bombe. Die Resonanzen, die wir bekommen haben, sind sehr positiv ausgefallen“, sah Wilde die Mühe und Zeit, die in das Projekt investiert wurden, gut eingesetzt. Als Geschenk wurde die Chronik dann auch an die verschiedenen Gäste übergeben, die den Tag in entspannter Runde ausklingen ließen.

Vorbei sind die Feierlichkeiten des 100. Geburtstags damit aber noch nicht. Es folgen noch mehrere Ehrungen, die im Laufe des Jahres noch innerhalb gemütlicher Stunden stattfinden werden. „Die Feierstimmung hält also noch etwas an“, konnte sich Mechthild Wilde ein Grinsen nicht verkneifen.