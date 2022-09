Ein Geschäftsmann auf vier Pfoten

Seine Augen fixieren den Ball, als wäre es seine Beute. Der Blick ist konzentriert, die Ohren gespitzt. Jederzeit ist er bereit, loszustürmen. Erst als sein Herrchen ihm das Signal gibt, sprintet der Schäferhund los und stürzt sich mit einem großen Hechtsprung auf das orangefarbene Spielzeug. Einstein beißt zu und bringt den Ball zu Stefan Kramer. Aufs Wort hört sein ganzer Stolz, der ihm gehorsam auf Schritt und Tritt folgt. Nur eine kleine Hand- oder Fußbewegung braucht es von Kramer – und sein Hund weiß sofort, was zu tun ist. Dass die Kommandos am Wochenende genauso gut wie an diesem Abend sitzen, darauf hofft der Holtwicker. Denn das Duo macht sich heute auf den Weg nach Karlsruhe, wo sich die besten Teams aus der gesamten Republik im Internationalen Gebrauchshundesport messen.

Zu den besten 100 dieser Art zu gehören, das ist schon ein besonderes Gefühl, erzählt Stefan Kramer. „Bei der Bundessiegerprüfung war ich schon häufig, aber immer nur als Zuschauer, nie als Teilnehmer. Ich bin aufgeregt wie ein kleines Kind zu Weihnachten“, erklärt der Holtwicker seine steigende Nervosität. Heute in der Früh macht sich das Duo auf den Weg gen Süden. „Das ist das Non plus ultra, mehr geht nicht“, sagt Kramer. Mit seinen Vorerfahrungen, seinem Umgang mit Hunden und dem Training muss er sich jedenfalls nicht verstecken.

„Ich wollte schon immer einen Hund haben“, erzählt Kramer von den Anfängen des Hundesports. Vor zwölf Jahren hat der Schäferhund Paco als Welpe bei ihm Einzug gehalten. „In der Hundeschule habe ich dann eines Tages Werbung für den Gebrauchshundesport gesehen.“ Damit war das Interesse an diesem Sport geweckt.

In der Zeit danach hat er nicht nur Paco – den Kramer leider vor zehn Monaten gehen lassen musste – sondern auch Einstein auf dieser Schiene ausgebildet. In den ersten Monaten „war Einstein einfach nur Hund“, erst als er ungefähr ein Jahr alt war, „kam er bei mir in die Grundschule“, lacht Kramer. Dann ging es los mit dem Einüben der üblichen Kommandos wie Sitz und Platz. Geht es später in Richtung Gebrauchshundesport, wird in drei verschiedenen Kategorien trainiert, die auch an diesem Wochenende abgerufen werden: Bei der Fährte muss der Hund eine Spur aufnehmen, die zuvor gelegt wurde. In der Kategorie Unterordnung werden Kommandos abgefragt und im Schutzdienst wird ein Täter gestellt, den der Schäferhund angreifen muss. „Bei allen drei Prüfungen können maximal 100 Punkte erreicht werden“, erklärt der Hundeprofi.

Um sich für die Bundessiegerprüfung zu qualifizieren, mussten sich Kramer und Einstein zunächst in der Landesgruppe Westfalen durchsetzen. Mit 273 von 300 möglichen Punkten gehörten die beiden zu den besten sechs Kandidaten, die nun nach Karlsruhe reisen. Dort wird Kramer den Ortsverein Heek vertreten, in dem er Mitglied ist.

Besonders gespannt ist Kramer auf die Atmosphäre im Stadion, „denn die kann man beim besten Training nicht nachstellen“, unterstreicht er. „Ich bin gespannt, was alles so passiert. Aber ich habe schließlich nichts zu verlieren“, versucht der Holtwicker möglichst entspannt auf die nächsten Tage zu blicken.

Und Einstein? Der ist heute dreieinhalb Jahre alt und fit wie ein Turnschuh. Vor allem Spielzeug hat es ihm angetan, „dafür tut er fast alles. Hunde sind eben die besten Geschäftsmänner der Welt“, lacht Kramer. Für sein Alter sei sein Schäferhund „ein cleveres Kerlchen“, sagt er, während Einstein durch den Garten hastet. Wie er seine Fellnase beschreiben würde? „Freundlich, freudig und lebhaft“, überlegt der Holtwicker. Und wenn das Duo nach dem Wochenende wieder zurück in der Heimat ist, steht eine Trainingspause an. „Dann hat Einstein erstmal Urlaub“, sagt Kramer und grinst.