Ein großes Herz für wilde Samtpfoten

„Schon früher habe ich mich immer um kranke und verwaiste Tiere gekümmert“, blickt Companie zurück. Seien es verletzte Dohlen, zugelaufene Katzen oder kleine Kaninchen, die sie mit der Flasche aufgezogen hat: „Irgendwie fanden diese Tiere immer zu mir“, lacht sie. Besonders aber waren – und sind es immer noch – streunende Katzen, die Companie zahlreich auf ihrem ländlich gelegenen Hof besuchen. „Ich wollte dann dem Ursprung auf den Grund gehen und herausfinden, warum es so viele wilde Katzen gibt“, berichtet sie von dem Schritt, im Tierschutz aktiv zu werden. Sie wandte sich an das Tierheim in Lette, das sie ehrenamtlich unterstützen wollte.

Seitdem hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, vor allem bei der Kastration von Hofkatzen oder Streunern zu helfen. Seit 2019 gilt im Kreis Coesfeld die Kastrationspflicht für freilaufende Katzen, die Kosten für den Eingriff für herrenlose, verwilderte Katzen werden vom Kreis übernommen. „Ich fange die Tiere zum Beispiel auf Höfen, in Gärten oder Nachbarschaften ein und bringe sie zum Tierheim. Von dort aus gehen sie weiter zum Tierarzt zur Kastration“, lässt Companie durchblicken. Dazu nutzt sie Lebendfallen, „eine Live-Übertragung bekomme ich immer auf mein Handy. So weiß ich, wann eine Katze in der Falle sitzt“, berichtet sie von einer breit gefächerten Ausrüstung, die sie sich selbst zugelegt hat. Schon längst habe es sich rumgesprochen, dass Companie in dieser Mission unterwegs ist, „im vergangenen Jahr habe ich 200 Katzen in unterschiedlichen Kreisen gefangen“, überlegt Companie. „Ich möchte einfach dafür sorgen, dass sich die Population im Zaum hält.“

Viele Jahre hat Hanna Companie diese Arbeit ehrenamtlich neben ihrem Vollzeitjob als Wirtschaftsingenieurin gemacht und ist für alle anfallenden Kosten aufgekommen. Vor wenigen Wochen hat sie den Tierschutzverein „Streunertatzen“ aus der Taufe gehoben. Dieser soll vor allem bei der Akquise von Spendengeldern helfen – um die Finanzierung zu erleichtern. Der Verein werde überall dort zur Stelle sein, wo Hilfe benötigt wird, kündigt die Katzenliebhaberin an. Nicht nur das Einfangen und die Kastration, das Suchen nach Hofstellen oder die Beratung rund um das Thema Wildtiere werde sich der Verein auf die Fahne schreiben. Bei der Arbeit ist ein Aspekt unerlässlich, wie Hanna Companie mehrmals betont: Die Vernetzung mit umliegenden Vereinen und Tierheimen. „Das ist ein ganz wichtiger Punkt, damit die Katzen die Verpflegung und Betreuung bekommen, die sie brauchen“, unterstreicht Companie.

Aktuell zählt der noch sehr junge Verein zehn Mitglieder. Die Gründerin wünscht sich, dass dieser noch weiter wachsen und weitere Tierfreunde finden wird. „Ich glaube, es wird gut“, blickt Companie zuversichtlich in die Zukunft. | www.streunertatzen.de