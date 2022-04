Ein Haufen Fragen noch zu klären

Einige Fragestellungen sind noch zu klären. Mit dieser Quintessenz lassen sich die Beratungen der Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses wohl am besten beschreiben. Im Fokus: die mögliche Einführung eines Bürgerbusses in der Gemeinde Rosendahl. Als Experte stand den Politikern dabei Franz Heckens Rede und Antwort – und es waren einige Fragen, zu denen der Vorstandsvorsitzende des Vereins „Pro Bürgerbus NRW e.V.“ Stellung bezog. Einen Beschlussvorschlag formulierten die Ausschussmitglieder im Anschluss nicht. Stattdessen sollen die neu gewonnenen Informationen zunächst in den jeweiligen Fraktionen besprochen werden, ehe endgültig über die Einführung des Bürgerbusses entschieden wird.

In zahlreichen Nachbarorten wie Billerbeck, Coesfeld oder, wie hier auf dem Bild zu sehen, in Olfen ist der Bürgerbus bereits im Einsatz. Nun haben sich auch die Mitglieder des Rosendahler Haupt- und Finanzausschusses über eine mögliche Einführung informiert.

Vorausgegangen war der ausführlichen „Fragestunde“ ein Antrag aus der Fraktion der Wählerinitiative Rosendahl (WIR). „Die Ortsteile der Gemeinde sind untereinander mit dem öffentlichen Personennahverkehr nur schlecht zu erreichen. Die in den letzten Jahren fortgeschrittene Zentralisierung vieler Dienste (Gesundheit, Sport, Freizeit...) und die immer älter werdende Bevölkerung lässt die Einrichtung eines Bürgerbusses mehr als sinnvoll erscheinen“, heißt es im WIR-Antrag.

Grundgerüst für eine Einführung würden drei Kooperationspartner bilden, wie Heckens in seinem Vortrag informiert. Neben einem zu gründenden Bürgerbusverein, der ehrenamtliche Fahrer stellt, brauche es ein Verkehrsunternehmen, das die Konzession stellt, sowie die Versicherung und die Fahrzeughaltung übernimmt. Hinzu kommt die Kommune, die mögliche Kostendefizite übernimmt und bei der Koordination unterstützt. „Auszuhandeln sind dazu Aufgaben wie die Öffentlichkeitsarbeit oder die Abrechnungen von Betriebskosten und Fahrgeldeinnahmen“, ergänzte Heckens.

Um die Anschaffung eines Bürgerbusses sowie die Organisationspauschale des Bürgerbusvereins vom Land NRW gefördert zu bekommen, müssen weitere Voraussetzungen erfüllt werden. So müssen etwa mindestens 20 000 Kilometer pro Jahr gefahren werden, zusätzlich gibt es eine Zweckbindungsfrist des Busses von sieben Jahren.

„Zunächst muss allerdings eine grundlegende Frage geklärt werden: Ist eine Einführung sinnvoll?“, betonte Heckens. In die gleiche Kerbe schlug Guido Lembeck, Fraktionsvorsitzender der CDU, mit Blick darauf, ob die Bürgerschaft in der Einführung einen Nutzen sieht. „Wie viele Fahrgäste müsste es pro Woche oder pro Fahrt geben?“, ging Bürgermeister Christoph Gottheil noch einen Schritt weiter. Eine Faustformel gibt es dazu allerdings nicht. „Wenn es im Durchschnitt zwei Passagiere pro Fahrt sind, ist das schon gut“, so die Einschätzung des Experten, der in der Einführung des Bürgerbusses große Chancen sieht: „Hier ist die Atmosphäre eine andere. Womöglich kann mit dem Bürgerbus die eine oder andere Person gewonnen werden, die vorher privat allein unterwegs war.“ Ebenfalls Fragen bei den Ausschussmitgliedern wirft die Vorgabe auf, dem öffentlichen Personennahverkehr mit dem Bürgerbus nicht in Konkurrenz zu stehen. Eine genaue Definition gebe es auch hier nicht, schilderte Heckens. „Hier entscheidend letztendlich die Bezirksregierung.“

Mit der Idee, zunächst das Auftaktgespräch sacken zu lassen, konnten sich alle Anwesenden anfreunden. „Wichtig wäre uns, eine Bürgerversammlung für Interessierte zu initiieren, um Resonanz aus der Bevölkerung zu bekommen“, schlug WIR-Fraktionsvorsitzender Hartwig Mensing vor. Womöglich kann dann so manche Frage noch beantwortet werden.