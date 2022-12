Ein historisches Erbe für Osterwick

Heimatverbunden musste sie gewesen sein, sehr wortgewandt und ausdrucksstark. Dieser Eindruck entsteht, wenn man ihre jahrzehntealten Notizen durchblättert. Osterwick im Jahr 1960: Maria Krekeler hat mittlerweile die 80 Jahre überschritten. Es war aber ihr ganz persönlicher Wunsch, ihren Mitbürgern in dem Ort „etwas Bleibendes zum Vermächtnis zu machen“. So steht es im Vorwort des Buches „Osterwick von A bis Z“, dessen Inhalte aus der Feder von Maria Krekeler stammen und das jetzt von ihrer heute 97 Jahre alten Tochter Margret Krekeler – mit großer Unterstützung von Diakon Robert Sicking und dem Osterwicker Heimatverein – veröffentlicht wurde.

Zu Lebzeiten hat Maria Krekeler handschriftlich seitenweise Texte über den Alltag zu damaligen Zeiten in Osterwick niedergeschrieben. „Das stand alles in einer einfachen, kleinen DIN-A-5-Kladde“, weiß Robert Sicking. Die Entstehung Osterwicks mit den Bauerschaften, Geschichten rund um die alte Feuerwehr, die Kirche, die in der Nachkriegszeit mit neuen Glocken ausgestattet wurde, Ordensschwestern, das Krankenhaus, die alte Schule, das „Rosenthal“ und in Osterwick wirkende Ärzte – der Inhalt ihrer Schriften ist umfangreich und spiegelt das gesamte Leben eines kleinen Dorfes wider.

Die Handnotizen ihrer Mutter wollte Margret Krekeler jetzt an der Öffentlichkeit zugänglich machen. „Es war ihr inniger Wunsch, sie wollte es vor allem für ihre Familie tun. Um diese Aufzeichnungen nur privat zu behalten sind sie ohnehin viel zu schade“, weiß Robert Sicking, der daraufhin die Arbeit aufnahm. Monatelang hat er die originalen Schriften gesichtet, gemeinsam mithilfe des Heimatvereins hat er zahlreiche Fotos mit alten Ansichten gesammelt und auch aktuelle Bilder von Landschaften, Gebäuden und Bildstöcken gemacht – als Vergleich. „Wir haben uns alle zwei Wochen zusammengesetzt und gemeinsam das Buch von vorne bis hinten geplant“, berichtet Sicking.

Entstanden ist nun ein umfangreiches Werk, das vor allem mit den originalen Schriften aufwartet. „Ich habe alle Texte eingescannt, sodass sie im Buch als Original erhalten sind“, sagt Sicking, während er durch das 250 Seiten starke Buch blättert. Ausdrücklich handelt es sich dabei nicht um ein wissenschaftliches Werk, vielmehr „möchte die Schreiberin Kulturgeschichtliches bewahren“, ist im Vorwort erklärt.

Ein Blick in das Inhaltsverzeichnis lässt erahnen, wie viel Aufwand es damals gewesen sein muss, die Geschichten Osterwicks handschriftlich in der kleinen Kladde zu notieren. 51 Themen behandelt Maria Krekeler – darunter die Entwicklung der Schützenbruderschaft, des Sportvereins oder der Verwaltung. „Interessant sind auch die Aufzeichnungen zum Thema Hochaltar“, gibt Gregor Deitert, Vorsitzender des Heimatvereins, einen Einblick.

Das Buch wird bei Gröver zum Selbstkostenpreis von 25 Euro angeboten – zunächst in einer kleinen Auflage. „Vor allem für ältere Mitmenschen ein schönes Weihnachtsgeschenk“, schmunzelt Deitert.