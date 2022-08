Ein Hoch auf die 100

Im Laufe der Woche hatten sie mit dem Comedyabend, dem Familientag sowie dem Sommer-Biathlon bereits ein mit Highlights gespicktes Programm. Dieses fand nun am Wochenende sein rühmliches Ende. 100 Jahre Turo Darfeld – in einem offiziellen Festakt, zu dem der Sportverein geladen hatte, blickten die Turo-Verantwortlichen und die zahlreichen Gäste nicht nur zurück, sondern auch nach vorne. „Das Vereinsleben im Verein wird mit so einer Begeisterung geführt. Ich habe absolut keinen Zweifel, dass in 100 Jahren auch das 200-jährige Turo-Jubiläum gefeiert wird“, prognostizierte etwa Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr.

Auch Bürgermeister Christoph Gottheil, der beim Comedy-Abend von Sven Bensmann und Co. so manches Mal auf die Schippe genommen wurde, beglückwünschte den Verein einerseits zum runden Geburtstag, andererseits zur gelungenen Festwoche. „Hier bei Turo ist man nicht nur sportlich unterwegs, auch die soziale Arbeit steht im Vordergrund“, kam er auf den Stellenwert des Vereins auch außerhalb des Sportlichen zu sprechen. Im Vorfeld hatte 1. Vorsitzender Herbert Kortüm bereits über diesen Teil der Turo-DNA gesprochen. „Bestes Beispiel ist da die Spendenaktion ,Turo and friends’, bei der über 20 000 Euro für die Menschen in der Ukraine zusammengekommen sind“, schilderte er. Gleichzeitig lobte er die riesige Einsatzbereitschaft der zahlreichen Ehrenamtler. „Ohne euch würde es Turo Darfeld nicht geben.“

Ein weiterer Aspekt, der gleich mehrfach aufgegriffen wurde, ist der Stellenwert des Sportvereins für den Ort. Immerhin mehr als ein Drittel der Darfelder Bevölkerung sind Teil der Turo-Familie. „In unserem Gebiet ist das schon eine Seltenheit“, staunte Manfried Schnieders, Präsident des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen, nicht schlecht.

Darüber hinaus ließen es sich zahlreiche weitere Vertreter nicht nehmen, dem Sportverein ihre Glückwünsche zum Erreichen dieses Meilensteins mit auf den Weg zu geben. Darunter neben weiteren Darfelder Vereinen etwa Jens Wortmann, Vizepräsident der Sportjugend NRW, die weiteren Rosendahler Sportvereine Schwarz-Weiß und Westfalia sowie die katholische und die evangelische Kirchengemeinde.

Tags darauf wurden dann weniger Reden geschwungen, dafür aber umso mehr getanzt. Beim Jahrhundertball ließen es die zahlreichen Besucher im Festzelt ordentlich krachen und Turo angemessen hochleben. Bis tief in die Nacht hinein wurde den Turo-Mitgliedern und all ihren Verbundenen ordentlich eingeheizt. Etwas ruhiger ging es am nächsten Morgen zu. Beim Frühschoppen ließen die Darfelder ihre bemerkenswerte Festwoche entspannt ausklingen. Dort hieß es dann ein letztes Mal: Ein Hoch auf die 100...