Ein Jubiläumsjahr voller Highlights

(leg). Sportlich betrachtet hat auch Turo Darfeld viele Einschränkungen in Folge der Corona-Pandemie hinnehmen müssen. Doch eines wurde im Zuge der Mitgliederversammlung des Sportvereines ganz deutlich: Das 100-jährige Jubiläumsjahr 2022 hält noch so einige Highlights für die Turo-Mitglieder bereit. Besonders erfreulich sei beispielsweise die Entwicklung beim Bau des Dorfgemeinschaftshauses, wie der 1. Vorsitzende Herbert Kortüm informierte.

Nach vielen Planungsphasen und Überarbeitungen insbesondere im Hinblick auf die Förderwürdigkeit finden zurzeit die Innenausbauarbeiten statt. Viel Eigenleistung werde sicherlich noch bei der Gestaltung des Umfeldes erforderlich sein. Bürgermeister Christoph Gottheil erläuterte auch nochmals das Förderprogramm und stellte klar, dass bei derartigen Zuschüssen und den strengen Förderrichtlinien nicht immer alle Wünsche im Hinblick auf Konstruktion und Farbgestaltung berücksichtigt werden konnten.

Doch nicht nur die Arbeiten am Dorfgemeinschaftshaus gehen weiter voran. Auch im Vereinsheim am Tennisplatz standen Renovierungsarbeiten an. Mit viel Engagement und ehrenamtlicher Unterstützung wurden die Räumlichkeiten saniert und strahlen in neuem Glanz. Mit der Erneuerung des Kunstrasenplatzes sowie dem Umbau der Flutlichtanlage auf LED hat die Gemeinde für weitere attraktive Trainingsmöglichkeiten für die Fußballer gesorgt.

Die vorgetragenen positiven Kassenberichte kamen auch zustande, weil einige Übungsleiter wegen des Ausfalls der Trainingseinheiten während der Corona-Pandemie auf die vertraglich zustehende Vergütung verzichtet hatten. Kassenprüfer Jochen Gerwing berichtete über die mit Johannes Gövert durchgeführte Kassenprüfung, daraufhin wurde dem Vorstand einstimmig Entlastung erteilt.

Bei den ebenfalls anstehenden Vorstandswahlen wurden der 2. Vorsitzende Markus Plogmaker und Kassiererin Claudia Vollmer wiedergewählt. Sozialwartin Gaby Bertels und die Beisitzer Alexander Vollmer, Hans Driemer, Christian Lengers und Simon Klostermann stellten sich ebenfalls der Wiederwahl und erhielten einstimmig das Votum der Versammlung.

Einen Ausblick gab es auch auf die Veranstaltungen im diesjährigen Jubiläumsjahr. Zwar musste der Neujahrempfang im Januar abgesagt werden, die Festwoche zum 100-jährigen Bestehen des Sportvereins vom 14. bis 21. August ist jedoch durchgeplant und enthält Angebote für die ganze Turo-Familie. Ein Auftakt soll bereits am 22. Mai am Sportplatz stattfinden, zur Einstimmung auf den Jubiläumssommer sollen die Darfelder Vereinsvertreter und die Sponsoren des Sportvereins zu einem Frühschoppen eingeladen werden. Ein Dankeschön-Abend für alle ehrenamtlichen Helfer des Sportvereins ist für den 22. Oktober terminiert.