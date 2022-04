Ein langersehntes Wiedersehen

In Kombination mit dem Besuch des Mont Saint Michel wurde auch der Soldatenfriedhof Mont d’Huisnes in der Normandie besucht – auch vor dem Hintergrund, dass auf europäischen Boden aktuell Krieg herrscht.

Zum ersten Mal Teil der Jugendbegegnung sind die beiden zwölfjährigen Freundinnen Leana Gregorczyk und Leonie Fleige. Kennengelernt haben sie sich über den Partnerschaftsverein. „Mein großer Bruder war vor drei Jahren Teil der Jugendbegegnung. Ich war noch zu jung und musste wegen Corona länger warten“, erzählt Leonie. Sie ist zum ersten Mal in Frankreich, anders als Leana. Sie war schon mehrfach vor Ort. „Aber zum ersten Mal bei der Jugendbegegnung“, betont sie. Und diese haben die zwei Freundinnen bei bestem Wetter und buntem Programm bisher absolut genießen können. „Am allerbesten hat mir bis jetzt der Besuch des Mont Saint Michel gefallen“, schmunzelt Leonie. Doch auch ein weiterer Teil des Tagesausfluges hat das Duo beeindruckt. „Der Besuch des Soldatenfriedhofes“, ergänzt Leana.

Einen Tag zuvor erwartete sie und den weiteren Teilnehmern bereits ein Auftakt gespickt mit zahlreichen Highlights. Zunächst ging es morgens zu Fuß von Entrammes in die etwa drei Kilometer entfernte Abtei „Notre Dame du Port du Salut“. „Es ist gute Praxis, dass wir während der Jugendbegegnungen auch immer zum Ursprung unserer Partnerschaft gehen“, erklärt Monika Klein. Vor Ort führte Bruder Jean-Pierre, einer der letzten sieben Mönche aktuell im Kloster, die deutsch-französischen Besucher über das ganze Terrain – inklusive Abteikirche, Kapitelsaal und Speisesaal der Mönche sowie deren Kreuzgang.

Im Anschluss stand nachmittags ein Workshop zum Thema „Klima“ auf dem Programm. In passender Anlehnung an das Jahresmotto „Wir bauen am grünen Haus Europa“. In gemischten Gruppen wurde jeweils ein Klima-Fresko erarbeitet. „Der Workshop hat dabei geholfen, die deutsche und französische Seite weiter miteinander zu verbinden. Gemeinsam wurden sämtliche Aspekte zum Thema Klima beleuchtet“, freut sich Jugendsprecherin Sandra Nieland über das gelungene Projekt. Moderiert wurde dieses von Aurélie Fauque vom Verein „Synergie 53“, der sich um die Förderung des Energiemanagements und die Entwicklung lokaler erneuerbarer Energien und allgemeiner nachhaltiger Entwicklungsinitiativen kümmert.

Zum Abschluss der Jugendbegegnung geht es für die Jugendlichen heute und am Samstag in die französische Hauptstadt. Werden zunächst Montmartre, Sacre Coeur sowie der Wissenschaftspark von La Villette besucht, steht morgen die Erkundung des französischen Parlaments und des Geländes rund um den Eifelturm auf dem Plan. „Zum großen Abschluss machen wir eine abendliche Bootsfahrt über die Seine“, verrät Klein. Dann heißt es schon wieder: Sachen packen. Immerhin beginnt am Montag wieder die Schule.

Lange auf ein Wiedersehen mit ihren neuen Bekannten und Freunden warten müssen die Jugendlichen allerdings nicht. Schließlich steht die Jubiläumsbegegnung bereits in den Startlöchern. Am Himmelfahrtswochenende darf sich die Gemeinde auf den Besuch von 140 französischen Freunden freuen. Nach schier endlos langem Warten soll die gemeinsame Partnerschaft erneut aufgelebt werden – dann hoffentlich wieder mit mehr Küsschen und Umarmungen.