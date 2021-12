Ein Leben für das Ehrenamt

Ein Bundesverdienstkreuz wird nicht alle Tage vergeben, das ließen Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr und Bürgermeister Christoph Gottheil gleich zu Beginn anklingen. „Ich kann an zwei Händen abzählen, wie oft mir diese Ehre schon zuteil wurde“, erzählte etwa der Landrat, was nicht zuletzt den enormen Stellenwert dieser Auszeichnung hervorhebe. Für den Rosendahler Bürgermeister dagegen sei es tatsächlich das erste Mal, wie er verriet. „Für mich auch“, schmunzelte Clemens Waltering, der Mann der Stunde. Ihm wurde nun, im Beisein seiner Familie sowie Angehöriger des Hövener St.-Marien-Kirchenchores, das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens verliehen.

In Empfang nehmen durfte Waltering den Orden aufgrund seines jahrzehntelangen Engagement im heimatlichen, kirchlichen und kommunalpolitischen Bereich. „Diese Ehrung soll als besondere Erinnerung an diese herausragende Leistung dienen“, machte Schulze Pellengahr in seiner Laudatio deutlich. In dieser trug er ausführlich die ehrenamtlichen Tätigkeiten des Höveners vor, ehe er in Vertretung des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeyer zur Tat schritt und Clemens Waltering den Orden ansteckte. Dieser stellte indes eines fest: „Ich bin selbst überrascht, dass die Liste so lang ist.“

Immerhin hat sich Waltering, wie Schulze Pellengahr schilderte, in verschiedenster Weise für das Rosendahler Gemeindeleben eingesetzt. So ist der gelernte Schlossermeister seit 1983 Mitglied der CDU und wurde nur ein Jahr später in den Rat der Gemeinde gewählt. Dort setzte er sich bis 1989 für die Belange des Ortsteils Höven und der dazugehörigen Bauernschaften ein. Hinzukommt die Mitgliedschaft beim Pfarrgemeinderat, dessen Vorsitzender Waltering von 1985 bis 1993 war. Ebenfalls betreute er von 1982 bis 1998 die Messdiener und erstellte die Messdienerpläne. Noch immer Mitglied ist der 85-Jährige im Schützenverein Hannövershook, bei dem er von 1966 bis 1987 im Vorstand aktiv war.

Was Waltering neben all diesen Tätigkeiten aber ganz besonders am Herzen lag, das war die Liebe zur Musik. „Seine Begeisterung – insbesondere zum gemeinsamen Singen – prägen sein unermüdliches Schaffen zum Wohle der Rosendahler“, betonte der Landrat. Dies spiegelt sich nicht zuletzt in seiner leidenschaftlichen Aktivität im St.-Marien-Kirchenchor Höven wider, seitdem er 1953 in diesen eingetreten ist. In einer Zeitspanne von fast 59 Jahren hatte er von 1961 bis 2019 die Chorleitung inne und ist auch weiterhin aktives Mitglied. Zusätzlich übernahm er 1961 den Organistendienst in Höven, den er bis heute ausführt. Seit 2000 übernimmt er dazu den Organistendienst in der Osterwicker Pfarrkirche und steht bei Bedarf auch in Holtwick und Darfeld zur Verfügung. „Und sollten Klavier und Orgel mal nicht zur Verfügung stehen, dann zücken Sie einfach ihr Akkordeon“, ergänzte Bürgermeister Gottheil in seiner Rede. Über Jahrzehnte kam es für die musikalische Begleitung von Gemeindefesten bis hin zu Nikolausfeiern zum Einsatz – oder auch beim Musizieren im Altenheim mit den dortigen Bewohnern. All diese musikalische Arbeit mündete im Jahr 2016 darin, dass Waltering mit der Gregorius-Medaille des Bistums Münster, der höchsten Ehrung für Kirchenmusik, ausgezeichnet wurde.

Nachdem sich auch Dirk Holtmann, leitender Pastor der Kirchengemeinde Ss. Fabian und Sebastian, beim Orgel-Virtuosen für seinen unermüdlichen Einsatz bedankt hatte, rückte Claudia Homann, stellvertretend für den Hövener Kirchenchor, den Fokus noch auf Walterings Familie. „Nur wenn alle mitspielen, ist so ein immenses Wirken auch möglich“, schilderte sie und stellte dabei Walterings Ehefrau Mathilde in den Vordergrund, die ebenfalls seit langer Zeit mit ihrem Ehemann den Kirchenchor prägt. Dass sich dessen Mitglieder – federführend dabei Hubert Terhörst – um die Beantragung der Verdienstordens-Verleihung gekümmert haben, berichtete sie ebenfalls. „Die Auszeichnung kannst du als Ehrung für dein Lebenswerk betrachten“, erklärte sie. Mit dem Wissen, das Gemeindeleben nicht nur geprägt, sondern auch maßgeblich verbessert zu haben.