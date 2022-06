Ein letztes Mal hinter der Ladentheke

Einen Hoffnungsschimmer gibt es noch immer. Auch wenn die Nachfolge-Frage weiterhin offen ist, sie ist noch nicht vom Tisch. „Die potenzielle Interessentin hat noch um weitere Bedenkzeit gebeten“, erklärt Elli Häuser, Noch-Inhaberin der St.-Nikolaus-Apotheke, auf AZ-Nachfrage. Die Zukunft des Betriebes, der seit Jahrzehnten fest im Holtwicker Ortskern verwurzelt ist, bleibt nebulös. Im Gegensatz dazu ist absolut sicher, dass die Apotheke am heutigen Tag – zumindest vorerst – zum letzten Mal ihre Pforten öffnen wird. „Abends um halb Sieben ist Schluss“, kündigt Elli Häuser mit Blick auf ihren letzten Arbeitstag an.

Es endet damit ein wahres Stück Dorfgeschichte. Seit nunmehr 30 Jahren ist die St.-Nikolaus-Apotheke im Krankheitsfall essentielle Anlaufstation vieler Bürger. Dieses Kapitel endet nun. Für die Noch-Betreiberin abrupt. Aufgrund von Kündigungen mehrerer Mitarbeiter und dem Fachkräftemangel auf dem Arbeitsmarkt ist es ihr nicht mehr möglich, den Betrieb aufrecht zu erhalten. Ebenfalls erfolglos: Die Suche nach einem Nachfolger. Diese läuft bereits seit fünf Jahren. Entsprechend folgt nun die Schließung zum heutigen 30. Juni (wir berichteten).

Ein allerletztes Mal hinter der Ladentheke zu stehen, für Elli Häuser ein seltsames Gefühl, wie die 68-Jährige zugibt. „Wenn man 30 Jahre lang hier arbeitet und dann plötzlich Schluss ist, kommt einem das sehr fremd vor.“ Großartig viel Zeit, um während des letzten Dienstes darüber nachzudenken, hat sie allerdings nicht. Es gibt genug zu tun. „Wir haben uns auf diesen Tag vorbereitet. Bis in den Abend ist die Apotheke leergeräumt“, schildert sie. Zusätzlich rechnet die angehende Rentnerin damit, dass so mancher Kunde neben Medikamenten noch die Zuzahlungslisten für die Krankenkassen und die Einkommenssteuer abholen wird.

In den vergangenen Wochen sind viele Holtwicker dem schon nachgekommen. „Und das so gut wie nie, ohne uns zu sagen, wie traurig man über die Schließung ist“, berichtet Elli Häuser. Immerhin habe der Bedarf und Andrang auch in den jüngsten Wochen nach der angekündigten Schließung nicht abgerissen. „Ich kann nur noch einmal betonen, dass wir für diese jahrelange Unterstützung und das Vertrauen sehr dankbar sind“, macht die 68-Jährige deutlich. Wie sie ergänzt, sei sie davon überzeugt, dass die potenzielle Nachfolgerin ebenso wie sie mit offenen Armen von den Holtwickern aufgenommen wird. „Umso mehr hoffe ich, dass sie sich für die Wiedereröffnung des Betriebes entscheidet.“

Wann diese Entscheidung – ob für oder gegen eine Wiederaufnahme – getroffen wird, steht in den Sternen. Vorerst müssen sich Holtwicker darauf einstellen, in Zukunft ohne Apotheke auszukommen. Aber wie gesagt: Noch besteht ein Hoffnungsschimmer.