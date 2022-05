Ein magischer Ort der Verbundenheit

Frieden ist ein Konstrukt, das auf wackeligen Beinen steht. Das haben die vergangenen Monate, in denen die russische Invasion in die Ukraine das gesellschaftliche Leben bestimmt hat, schlagartig deutlich gemacht. „Umso mehr wollen wir hier einen Beitrag leisten zur Stärkung unserer Heimat Europa – wir legen damit quasi Zeugnis ab für Europa, vor Ort und mitten unter uns“, sieht Monika Klein in der Erinnerungsstätte am ehemaligen Trappistenkloster nicht nur einen Ort der deutsch-französischen Verbundenheit. Sie ist zugleich auch ein Symbol des Friedens.

Eingebettet in einen feierlichen Gottesdienst stand die Einweihung am Rosendahler Kreuz ganz im Zeichen der Freundschaft und der Erinnerung. „Das Schicksal und das Wirken der Trappisten wird hier in besonderer Form aufbereitet“, betonte die Vorsitzende des Partnerschaftsvereins. So mussten diese in den Wirren der Französischen Revolution ihre Heimat verlassen und fanden ab 1795 auf dem Rosenthal eine neue Bleibe. „Krieg, Flucht und Vertreibung sind also nicht nur ein Phänomen unserer Zeit, sondern gab es schon immer“, zog Klein Parallelen zur Gegenwart.

Die Geschichte der französischen Trappisten wird nicht in Vergessenheit geraten. Mit dem Bau des imposanten Torbogens – eine Verkleinerung des Klosterportals in Entrammes – , der Sandsteinsockel zur Auflage von Bronzereliefs, mehreren Infotafeln sowie der Erstellung von Hörgeschichten und Kurzgeschichten wird dafür Sorge getragen.

Begonnen hat alles mit dem ersten Spatenstich am 4. Oktober 2020 anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der deutsch-französischen Partnerschaft. Etwas mehr als eineinhalb Jahre und 1450 ehrenamtlich geleistete Stunden unter Bauleiter Manfred Schmied später erstrahlt das Rosendahler Kreuz nun in einem völlig neuen Glanz. Auch dank des Programms „Heimat-Zeugnis“ des Landes NRW, das von den Gesamtkosten in Höhe von 198 000 Euro stolze 187 000 Euro übernommen hat. „Wir stehen hier an einem ganz besonderen und wohl auch einzigartigen Geschichtsort, dem wir ein dauerhaftes Gesicht und Zeugnis für die Nachwelt geben, und das hoffentlich für eine sehr sehr lange Zeit“, freute sich auch Projektleiter Erich Gottheil.

Eine ebenso lange Zeit soll es noch dauern, bis die Zeitkapsel, die in den Torbogen eingesetzt wurde, wieder das Tageslicht erblickt. Nach alter Sitte füllten Klein, Gottheil sowie Werner Wessels stellvertretend für Bauleiter Schmied die kleine Schatulle unter anderem mit Fotos aus der Bauzeit, einer Urkunde mit zahlreichen Informationen aus der heutigen Zeit, einer aktuellen Ausgabe der Allgemeinen Zeitung sowie mehreren Münzen und einem Fünf-Euro-Schein. Im Anschluss lag es an Steinmetz Wilhelm Fark, die Zeitkapsel mit dem Einsetzen des Schlusssteins sicher im Torbogen zu verwahren. Kurz darauf nahmen sich die Gäste, darunter auch Bürgermeister Christoph Gottheil und Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr, die Zeit, die frisch von Pastor Dirk Holtmann eingeweihte Erinnerungsstätte zu erkunden.

Diese Gelegenheit sollen zukünftig ebenfalls ganze Schulklassen bekommen – etwa in Form eines Wandertages. „Unsere Erinnerungsstätte ist auch ein außerschulischer Lernort sein und vermittelt quasi als ,Europa am Wegesrand’ eine friedensstiftende Botschaft“, macht Monika Klein deutlich. Entsprechend wird es 3000 Exemplare einer Begleitbroschüre für die Rosendahler Schüler geben.

Bevor diese allerdings auf Erkundungstour gehen, steht zuvor noch ein Jahreshighlight des Partnerschaftsvereins vor der Tür. Am Christi-Himmelfahrts-Wochenende kommen knapp 130 Franzosen, darunter der Abt vom Kloster in Entrammes und fünf Trappistenschwestern, in die Gemeinde, um nachträglich das 50-jährige Bestehen der Partnerschaft zu feiern. „Rosendahl hat eine neue Attraktion, einen neuen Lieblingsort“, schmunzelte Klein. „Diesen wollen wir unseren französischen Freunden natürlich präsentieren.“