Ein Muttersöhnchen allein zu Haus

Erster Akt, erste Szene: Blitzschnell schlüpfen Karin Monse und Hendrik Banker in ihre Rollen. Einen Großteil ihres Parts haben sie bereits verinnerlicht, zur Not hilft ein kurzer Blick auf das Skript, das noch neben ihnen liegt. „Wir haben das Stück bereits aufgenommen. Beim Anhören bleibt es besser im Kopf“, verrät Banker. Noch haben die Hobby-Schauspieler Zeit, ehe sie im Saal des Bahnhofs Darfeld wieder vor Publikum spielen. „Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren“, berichtet Heinz Schwering. Er führt traditionell die Regie für die diesjährige Aufführung der plattdeutschen Spielschar Darfeld. Nach drei Jahren Corona-Pause steht diese nun endlich wieder auf der Bühne. „Reha up ne anne Art“ von Helmut Schmidt heißt das Stück, das – anders als im Gemeindekalender veröffentlicht – bereits am Freitag, den 3. März, seine Premiere feiern wird.

Doch welche Geschichte hat die Spielschar in diesem Jahr aus dem Hut gezaubert? „Ein interessantes und für das Publikum hoffentlich äußerst amüsantes Stück“, verspricht Schwering erneut beste plattdeutsche Unterhaltung. Zum Inhalt: Johannes Hölker (Hendrik Banker) ist als Einzelkind und ohne Vater aufgewachsen. Auch mit nun 30 Jahren behandelt ihn seine Mutter (Karin Monse) noch immer wie ein Kleinkind. Einfach weil sie nicht wahr haben will, dass ihr Sohn mittlerweile erwachsen ist. Dann steht für sie allerdings eine Kur an. Und zum ersten Mal in ihrem Leben muss sie ihren Sohn für einige Wochen alleine lassen.

Johannes, durch die Erziehung seiner Mutter in vielen Dingen noch sehr unbeholfen, will beweisen, dass er allein zurechtkommt und den Haushalt führen kann. Doch dieses ist nicht nötig, da seine Mutter für diese Aufgaben ihre Schwester Brigitta (Martina Garwers) und die Nachbarin Agathe (Annette Robert) eingeplant hat. Plötzlich taucht Heidi auf, eine junge Psychologiestudentin (Laura Gövert). Sie sieht in Johannes ihren ersten Patienten und macht einige Tests mit ihm. Was das für Tests sind und wie diese ausgehen, daraus macht die Spielschar noch ein Geheimnis.

Woraus Schwering kein Geheimnis macht, ist die Einsatzbereitschaft seines „Personals“. „Alle sind mit viel Herzblut wieder dabei. Nach der langen Pause hatte ich überhaupt keinen Zweifel, ob wir wieder an den Start gehen werden“, berichtet er. Zumal das aktuelle Stück – welches er schon seit einigen Jahren „in der Schublade liegen hatte“ – perfekt auf die heimischen Schauspieler zugeschnitten ist. „Jeder und jede geht in den Charakteren voll auf“, freut er sich.

Daran wollen sie auch endlich wieder ihr Publikum teilhaben lassen. „Ziel ist es, die Leute mit unserem humorvollen Stück aus ihrem Alltag zu entführen“, zwinkert Schwering. Dafür wird derzeit zwei- bis dreimal in der Woche gemeinsam trainiert. Bis sich ab dem 3. März in insgesamt acht Vorstellungen wieder der Vorhang hebt. Dann offenbart sich auch, wie Muttersöhnchen Hendrik in der Abwesenheit seiner „Moore“ allein zu Hause zurecht kommt. 7 Die Termine in der Übersicht: Freitag, 3. März, um 19.30 Uhr; Sonntag, 5. März, um 19.30 Uhr; Freitag, 10. März, um 19.30 Uhr; Samstag, 11. März, um 19.30 Uhr; Sonntag, 12. März, um 15 Uhr (Nachmittagsvorstellung), Freitag, 17. März, um 19.30 Uhr, Samstag, 18. März, um 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 19. März, um 19.30 Uhr. Der Vorverkauf startet Donnerstag (9. 2.) um 9 Uhr in der Sparkasse Westmünsterland in Darfeld.