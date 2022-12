Ein neues Zeitalter ist angebrochen

Es ist buchstäblich ein neues Zeitalter angebrochen. „Unsere 39. Auflage unseres Veranstaltungskalenders und die erste nach Peter Brüggemann“, kann sich Bürgermeister Christoph Gottheil eine kleine Bemerkung in Richtung des langjährigen Schirmherren des Kalenders nicht verkneifen. In diesem Jahr den Ruhestand angetreten, hat Brüggemann, der bereits 1984 die erste Ausgabe mitgestaltet hatte, den Staffelstab nun weitergereicht: Lennard Gausling ist in seine Fußstapfen getreten. Sein Debütwerk hat er nun gemeinsam mit der Auszubildenden Franka Naber präsentiert.

Freuen sich, dass der Veranstaltungskalender in seine mittlerweile 39. Auflage geht: (oben v.l.) Organisator Lennard Gausling, Thorsten Dinkler (Leiter der VR-Bank-Filiale in Holtwick), (Mitte v.l.) Bürgermeister Christoph Gottheil, Arkim Eryilmaz (Filialleiter der Sparkasse Westmünsterland in Osterwick und Holtwick) sowie (unten v.l.) Auszubildende Franka Naber und Jochen Gerwing (Niederlassungsleiter der Volksbank Baumberge in Rosendahl)

Im Zuge der Erstellung des Kalenders mit dem knallroten Cover hatte diese dabei beste Gelegenheit, die Gemeinde und ihre Substanz kennenzulernen. „Es ist beeindruckend, wie aktiv das Dorfleben und verwurzelt das Vereinsleben in der Gemeinde sind“, staunt die Nienborgerin nicht schlecht. Kein Wunder: Immerhin haben wieder zahlreiche Vereine, Verbände und Institutionen die Gelegenheit genutzt, sämtliche Eckdaten ihrer Veranstaltungen im Kalender zu verewigen. Insgesamt sind so 650 Termine zusammengekommen, die kompakt im Kalender aufgelistet sind. „Im vergangenen Jahr waren es noch 723 Termine“, stellt Gottheil einen leichten Rückgang fest. Und das, obwohl die mittlerweile aufgelockerte pandemische Lage nicht mehr viele Ausfälle von Veranstaltungen verantworten dürfte. „Womöglich erleben wir einen kleinen Corona-Blues“, kann der Bürgermeister hinsichtlich dieser Entwicklung nur mutmaßen. Ein erster Termin jedenfalls hat es nun wieder in den Kalender geschafft: der Neujahrsempfang der Gemeinde, der am 10. Januar in der Aula der Sekundarschule über die Bühne gehen wird.

Dass trotz zurückgehender Termine das Interesse am Veranstaltungskalender riesig ist, haben die Vertreter der gemeindlichen Banken bereits am eigenen Leib erfahren. „Uns rennt man schon quasi die Türen ein. Alle wollen sich mit dem Kalender eindecken“, berichtet etwa Arkin Eryilmaz, Filialleiter der Sparkasse Westmünsterland in Osterwick und Holtwick. Das Problem: Aufgrund von etwaigen Lieferschwierigkeiten in der Produktion sei es zu Verzögerungen gekommen, wie Gausling informiert. Entsprechend mussten die Bürgerinnen und Bürger ein wenig länger auf ihren geschätzten Veranstaltungskalender warten. Dieser hat sich als Wegbegleiter und wichtige Informationsquelle über das vielfältige Rosendahler Vereins- und Kulturleben in seiner Form längst etabliert und ist aus den Büros, Küchen oder Wohnzimmern im Gemeindegebiet nicht mehr wegzudenken.

Ab heute ist der Veranstaltungskalender mit einer Auflage von 3000 Stück erhältlich. Neben der Termin-Auflistung hat dieser dabei noch einiges mehr zu bieten. So wird der Kalender mit den wichtigsten überregionalen und regionalen Bus- und Bahnverbindungen sowie Fahrplänen, einen Abfuhrkalender und Termine des Schadstoffmobils in den einzelnen Ortsteilen sowie einem aktuellen Organigramm und Telefonverzeichnis der Gemeinde Rosendahl vervollständigt.

Hinzu kommen ein Vereinsverzeichnis, das alle Vereine, Verbände und Organisationen im Gemeindebiet beinhaltet, dazu eine Übersicht zu den verschiedensten Notfallnummern. Das Kulturprogramm für das kommende Jahr ist gesondert gelistet.

Alles Extras, die die Rosendahler seit Jahren schätzen. „Wir haben mit einer anderen Schriftart aber auch neue Elemente einfließen lassen“, ergänzt Gausling. Es bleibt also nicht alles beim Alten. Wie gesagt: Der Anbruch eines neuen Zeitalters. 7 Um den umfangreichen Kalender auch in diesem Jahr auf die Beine zu stellen, haben die Sparkasse Westmünsterland, die VR-Bank Westmünsterland und die Volksbank Baumberge die Realisierung finanziell begleitet. Der Veranstaltungskalender ist gegen eine Schutzgebühr in Höhe von zwei Euro in den gemeindlichen Sparkassen, den Volksbanken (zu den bekannten Öffnungszeiten) sowie Apotheken in Darfeld und Osterwick erhältlich. Dazu liegt dieser im Rathaus und bei Haushaltswaren Gröver aus. In Holtwick kann der Kalender bei Schmuckwaren Hecker und Schreibwaren Brüggemann erworben werden.