Ein Neuling in der Fensterfassade

Die Ferien sind vorbei, für die zahlreichen Schülerinnen und Schüler in Rosendahl geht es zurück auf die Schulbank. Am ersten Tag nach der zweiwöchigen Pause dürfte ihnen im Klassenraum sicherlich etwas aufgefallen sein: Wo sich zuvor noch ein Fenster befand, hat sich nun eine weiße Isolierplatte in die Fensterfassade eingeschlichen. So wurde die schulfreie Zeit seitens der Gemeinde genutzt, um Lüftungsanlagen in den Rosendahler Schulen zu installieren. „Konkret handelt es sich dabei um sogenannte Zwangslüftungen“, erklärt Gebäudemanager Alexander Schulz auf AZ-Nachfrage. Diese sollen die „verbrauchte“ Luft aus den Klassenräumen abtransportieren – eine Maßnahme, die einen besseren Infektionsschutz gewährleisten soll.

Insgesamt 30 Lüftungsanlagen umfasst die Umrüstung. „Also alle Klassenräume, die wir in Rosendahl haben“, informiert Raphael Wiesmann, neuer Leiter des Fachbereichs Planen und Bauen. Neben der Paulus-van-Husen-Schule am Standort Osterwick mit neun Anlagen weisen die Sebastian-Grundschule in Osterwick sowie die Nikolaus-Grundschule in Holtwick nun jeweils acht Zwangslüftungen vor. In der Darfelder Antonius-Grundschule sind es vier Anlagen. Gesamtkosten dieser Investition: knapp 65 000 Euro. Einstellbar sind die Lüfter in fünf Stufen. „Wobei es während des Unterrichts ausreichend ist, die Anlage auf Stufe eins zu stellen und gleichzeitig ein Fenster auf Kipp zu haben, um eine verbesserte Luftqualität zu erzielen“, erklärt Hausmeister Christian Heyn. „Außerdem stört sie so auch nicht die Unterrichtsatmosphäre.“ In den Pausen dagegen könne die Produktion hochgestellt werden, um vor Beginn der nächsten Unterrichtsstunde das Maximum an Aerosolpartikeln aus der Luft zu filtern. „Mit Blick auf die Energiebilanz eine schonendere Variante als das Stoßlüften“, ergänzt Wiesmann. Zwar könne mit den Lüftungsanlagen nicht komplett verhindert werden, dass Wärme verloren geht, „im Vergleich aber deutlich weniger als beim Stoßlüften.“

Vorausgegangen war der nun vollzogenen Installation ein Ratsbeschluss im Februar 2022. Dieser sah vor, die Lüftungsanlagen, die seinerzeit bereits am Legdener Standort der Paulus-van-Husen-Schule zum Einsatz kamen, ebenfalls anzuschaffen. Vorausgegangen war dieser Investition ein Antrag der Grünen-Fraktion, der im Schul- und Bildungsausschuss äußerst lebhaft diskutiert worden war. „Das Meinungsbild ist sehr heterogen. Es handelt sich ein Stück weit um eine Glaubensfrage, ob die Lüftungen helfen oder nicht“, hatte Bürgermeister Christoph Gottheil die Beratungen in besagter Sitzung zusammengefasst. So gingen die Meinungen zum Nutzen der Anlagen in wissenschaftlichen Studien, auf politischer Ebene und in den Schulen vor Ort weit auseinander. Schlussendlich fiel das Votum pro Lüftungsanlagen aus – in der Hoffnung, dass sie angesichts steigender Infektionszahlen das Ansteckungsrisiko in den Schulen verringern können.