Ein Ort der Verbundenheit

Das Gefühl der Nähe ist von unschätzbarem Wert. Eng verbunden sein mit dem Kind, dass das Licht der Welt nur kurz oder sogar gar nicht erblicken durfte – das sind viele Eltern mit dem Herzen, aber oft fehlt ihnen eine Anlaufstelle, wo sich diese Erinnerung noch deutlicher ausdrückt. Auf dem kommunalen Friedhof in Holtwick gibt es sie, bisher aber nicht in Osterwick und Darfeld. Das soll sich möglichst bald ändern, wünscht sich Mechthild Kersting. „Wir wollen auf beiden Friedhöfen eine Gedenkstätte errichten“, sagt sie. „Denn wir wollen Eltern die Möglichkeit geben, ihre Sternenkinder vor Ort beerdigen zu können.“

Mädchen und Jungen, die vor, während oder bald nach der Geburt sterben, werden Sternenkinder genannt. Eltern aus Osterwick und Darfeld, die von diesem Schicksal betroffen sind, haben bisher nur die Möglichkeit, ihr Kind im Familiengrab oder in der Grabstätte für frühverstorbene Kinder an der Marienburg in Coesfeld zu bestatten. Mehr Nähe schaffen, den Raum für Trauer und Hoffnung auch vor Ort bieten, das ist der Gedanke des Projektes, das Mechthild Kersting initiiert und gemeinsam mit dem Planungsteam, bestehend aus Juliane Gembalski, Tina Meuter, Christiane Mussinghoff und Carina Schaten, umsetzt. „Bei Pastor Holtmann sind wir mit unserer Idee sofort auf offene Ohren gestoßen“, freut sie sich. „Die Kirchengemeinde will auf beiden Friedhöfen kostenfrei eine Fläche dafür zur Verfügung stellen.“

Die Gestaltung soll sehr ähnlich sein. „Die Fläche soll durch einen Torbogen betreten werden können und nach außen geschützt von einer Hecke umgeben sein“, erläutert Juliane Gembalski. Ein Baum dient als Schutz, eine Bank mit Blick auf die Gedenkstätte soll zum Verweilen einladen. Der Ort selbst soll mit einer Sandsteinplatte versehen werden, auf der eine Frauen- und Männerhand mit einem Stern zu sehen sind – als Symbol für den gemeinsamen Verlust. Auf einer Platte können Sterne mit dem Namen des Kindes versehen werden. Hinzu kommt ein Sternenhimmel aus Stahl, durch den die Sonne scheinen kann. „Das soll auch ein Zeichen der Hoffnung sein“, erklärt Carina Schaten. Und ein Zeichen dafür, dass das verstorbene Kind einen Platz im Himmel hat, ergänzt Christiane Mussinghoff.

Aus diesem Sternenhimmel sollen sich betroffene Eltern einen Stern herausbrechen und mit nach Hause nehmen dürfen. Das gilt auch für Familien, deren Kind schon in früheren Jahren an einer anderen Stelle bestattet worden ist. „Es gibt dieses Bedürfnis auch bei älteren Menschen, zumal über das Thema Sternenkinder früher oft geschwiegen wurde“, weiß Tina Meuter. Und auch dazu sollen die Gedenkstätten beitragen: „Den Mut gewinnen, darüber zu sprechen“, sagt Christiane Mussinghoff. Das Gefühl bekommen, damit nicht alleine zu sein. „Dieser Verlust sorgt oft für große Hilflosigkeit“, erklärt Carina Schaten. „Dieser Ort der Erinnerung kann in der Trauer Halt geben.“

Möglichst zeitnah möchte das Planungsteam die Umsetzung anpacken. Weil für die Erinnerungsstätten, die Bepflanzung und die Beerdigung Kosten entstehen, ist das Projekt nur mit Spenden zu realisieren. Die sind möglich bei der Pfarrgemeinde Ss. Fabian und Sebastian sowie über „WirWunder“, einer Plattform der Sparkassen Finanzgruppe und betterplace.org unter https://www.wirwunder.de/projects/110483. 7 Für Fragen und Anregungen steht Mechthild Kersting, Tel. 0151/70196925 oder 02545/1666, zur Verfügung.