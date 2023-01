„Ein Privileg, dass wir hier arbeiten dürfen“

Hallo nach Australien. Wie war Ihr Arbeitstag heute?



Sven Rauhe: Heute war es sehr anstrengend und stressig. Das ist meistens so. Nach dem Aufstehen gehen wir zum Fitness, und später sind wir dann im Opera House anzutreffen. Proben, Training, Choreografien: Wir haben das große Glück, in einer der erfolgreichsten Shows Australiens sowohl beratend, als auch als Trainer arbeiten zu dürfen. Deshalb sind wir meistens bis spät in die Nacht unterwegs.



Ihre Karriere, Herr Rauhe, nahm vor über zehn Jahren in der RTL-Sendung „Das Supertalent“ ihren Lauf. Blicken wir doch einmal gemeinsam zurück.



Sven Rauhe: Ich bin in der Sendung mit meiner damaligen Partnerin Roma mit unserer Darbietung auf Rollschuhen aufgetreten, die wir schon seit den 90er Jahren gemacht haben. Wir waren beruflich bereits sehr gut aufgestellt. Kurz nach der Ausstrahlung bekamen wir ein Angebot vom Cirque du Soleil für eine permanente Show im chinesischen Macao. Da ich Familie und Kinder hatte, war es nicht einfach, mal eben nach China zu gehen. Aber meine Frau Janine hat mich damals schon immer in meiner beruflichen Laufbahn unterstützt.



Wie ging es danach weiter? Bei China ist es schließlich nicht geblieben.



Sven Rauhe: Richtig. Leider hat diese Show für uns völlig unerwartet 2012 geschlossen. Bei unserem Glück hatte uns gerade ein Produzent aus Australien gesehen und uns sofort für seine laufenden Shows in Amerika – am Broadway in New York City und anschließend in Las Vegas – unter Vertrag genommen. In Las Vegas hat dann nach jahrelangem Training meine Frau Janine meine frühere Partnerin abgelöst.





Seit 2015 sind Janine und Sven Rauhe auf der gesamten Welt unterwegs - hinter und auf der Bühne. Foto: privat

Seitdem sind Sie gemeinsam auf der Welt unterwegs – wo überall?



Janine Rauhe: 2015 haben wir mit unseren Töchtern Las Vegas verlassen. In den Jahren danach haben wir auf der internationalen Bühne für große Shows gearbeitet: In China in der „Double 11 Gala“ mit Taylor Swift und beim Springfestival, bei der Formel 1 in Abu Dhabi, wir waren Teil von diversen „Got-Talent-Shows“ weltweit, hatten Auftritte beim Semper Opernball sowie in Mexiko, Australien, Türkei, Dubai sowie in ganz Europa.



Das klingt schnelllebig.



Janine Rauhe: Dinge kommen, Dinge gehen. Das ist das Showbusiness. Oft sind es sehr kurzfristige Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Bis Mitte Februar sind wir zum Beispiel in Sydney, danach touren wir eventuell mit der Show durch weitere Städte. Was danach kommt, wissen wir nicht.



Was schätzen Sie daran, das Leben in diesem Business erleben zu dürfen?



Janine Rauhe: Es ist einfach toll, viele Dinge sehen zu dürfen und an Orte zu kommen, wofür andere viel Geld zahlen müssen. Man darf ja auch nicht vergessen, dass wir dafür auch noch bezahlt werden. Ein tolles Beispiel ist auch Silvester: Da wir im Moment zum Sydney Opera House gehören, hatten wir in der Neujahrsnacht Zugang zum Vorplatz. Von dort aus konnten wir wunderbar das Feuerwerk am Opernhaus und auf der Harbour Bridge beobachten. Es ist ein Privileg, dass wir hier arbeiten dürfen.





Schnüren Sie neben Ihrer Tätigkeit als Trainer und Berater in Sydney auch selbst regelmäßig die Rollschuhe?



Sven Rauhe: Ja, wir genießen es, auch selbst im Rampenlicht zu stehen. Das kommt aber leider nur noch selten vor, da wir im Februar 2016 einen schweren Unfall auf der Bühne hatten.



Wie hat sich Ihr Leben danach verändert?



Sven Rauhe: Dieser Vorfall war für uns eine große Kehrtwende. Der Stage Direktor in einer Show in Barcelona versäumte es damals, dass Seifenblasenfluid für Rollerskater Rutschgefahr bedeutet. Wir stürzten während eines Auftritts schwer. Janine hat den Unfall nur dank ihres niedrigen Blutdrucks überlebt, da ihr Herzmuskel gerissen war und mir hat es meine Bandscheiben zertrümmert, sodass ich nicht mehr in der Lage war, zu laufen.



Was zog diese „Kehrtwende“ nach sich?



Janine Rauhe: Wir haben natürlich erstmal wieder bei 0 angefangen. Wir mussten herausfinden, wie belastbar der Körper ist.

Sven Rauhe: Erst dachten wir, dass wir zu 100 Prozent wieder zurückkommen können. Das ist aber nicht so. Mit Implantaten und bleibenden Schäden ist es dem Körper nicht möglich, die Shows zu machen, die wir vor dem Unfall präsentiert haben.



Trotzdem sind Sie dem Business treu geblieben.



Janine Rauhe: Das stimmt, in Las Vegas haben wir bereits Rollschuh-Akrobaten ausgebildet und sind heute mehr als Management und Trainer als selbst auf Rollschuhen unterwegs. Wenn wir selbst ab und an das Rampenlicht genießen dürfen – wie aktuell im Opera House – lässt das unser Künstlerherz natürlich höherschlagen.



Von der Glamour-Welt und den größten Städten nach Osterwick in die Heimat aufs Land. Wie fühlt sich das an?



Sven Rauhe: Coronabedingt haben wir unser Zuhause in den vergangenen zwei Jahren sehr genießen können. Aber wir sind auch sonst immer gerne nach Hause gekommen, da auch dort tolle Menschen seit Jahrzehnten auf uns warten.



Rückblickend auf das, was Sie bisher erreicht haben: Macht Sie das nicht auch ein wenig stolz?



Sven Rauhe: Ich mache Rollschuh-Akrobatik und die Arbeit in diesem Business jetzt seit 33 Jahren. Ich arbeite heute auch für Shows, bei denen ich als Kind dachte: Wenn ich dort arbeite, dann habe ich es geschafft. Das ist ein unglaublich tolles Gefühl.