Ein Salon voller goldener Wunschsterne

Passend zu Beginn der Adventszeit ist der Salon mittlerweile entsprechend weihnachtlich geschmückt. „Dieses Jahr würden wir uns aber zum ersten Mal darüber freuen, wenn es in den nächsten Tagen und Wochen immer weniger Dekoration wird“, räumt Dieter Bronstering vom gleichnamigen Friseursalon in Holtwick mit einem Grinsen im Gesicht ein. Konkret geht es dabei nicht etwa um die Adventskerzen oder die kleinen Tannenbäume, sondern vielmehr um die goldgelben Sterne, die im ganzen Salon verteilt sind.

Friseur Bronstering beteiligt sich an Aktion der Coesfelder Tafel

Ob an kleinen Tannenbäumchen im Salon oder am großen Exemplar in der Fensterscheibe, die goldenen Wunschsterne tummeln sich überall im Friseur Bronstering. Erste Geschenke sind bereits vor Ort, wie Inhaber Dieter Bronstering präsentiert.

Bei diesen handelt es sich um sogenannte Wunschsterne, die die Coesfelder Tafel jüngst vorbeigebracht hat. „Jeder Stern entspricht dem Wunsch eines Kindes, deren Familien es finanziell nicht so gut geht“, erklärt Bronstering. Damit auch die Wünsche eben jener Kinder zwischen sieben und neun Jahren in Erfüllung gehen, hängen die Sterne im Salon aus und können von den Kunden mit nach Hause genommen werden. Die Sterne sind dabei mit dem Namen, dem Alter sowie dem konkreten Wunsch des Kindes beschriftet. „Die Bandbreite ist riesig. Von Spielzeug bis hin zu Alltagsgegenständen ist alles dabei“, erzählt Bronstering. Die Wünsche haben dabei ein Budgetdeckel von 20 Euro. Von der Hilfsaktion hatte der Friseur in seinem Umfeld mehrfach schon gehört. „Eine Kollegin aus Billerbeck nimmt bereits seit einigen Jahren teil. Wir wollen ebenfalls unseren Beitrag leisten, um Kindern eine Freude zu machen“, berichtet Bronstering.

Seit vergangener Woche wimmelt es also vor Ort nur so an Wunschsternen. Von den zu Beginn über 30 Exemplaren sind noch knapp 20 als Dekoration im Salon. „Viele Mitarbeiter haben einen Stern schon mit nach Hause genommen“, freut sich der Inhaber über diese Hilfsbereitschaft aus den eigenen Reihen. Die schimmernden Sterne haben allerdings auch bereits die Aufmerksamkeit des einen oder anderen Kunden auf sich gezogen – und sind gleich mit nach Hause genommen worden.

Bis zum 15. Dezember hängen die Wünsche noch im Salon aus, und bis dahin müssen die verpackten Geschenke vor Ort abgegeben werden. Tags darauf wird nämlich die Tafel Coesfeld die Präsente entgegennehmen und an die Kinder verteilen. „Wir hoffen natürlich, dass wir dann jeden Wunschstern auch los werden konnten“, betont Bronstering. Dass es damit der Weihnachtsdekoration ein Stück weit an den Kragen geht, nimmt er jedenfalls für den guten Zweck gerne in Kauf.