Ein selbstloser Einsatz, der beeindruckt

Eigentlich, so war der Plan, wollte Roland Linnemann Adil nur die deutsche Ess- und Trinkkultur zeigen. Und wo geht das schließlich besser als auf einem Schützenfest? „Ich dachte, das wirkt besonders integrativ“, lacht Linnemann. Dort gab es die geballte Ladung deutsche Kultur: Von Polonaise über Bier bis hin zur Zeltparty. „Ich glaube, ihr wart sogar die letzten Gäste“, sagt Linnemann in Richtung Adil. Viel Trubel herrscht im Hause Linnemann tagtäglich – denn seit April wohnt Adil gemeinsam mit seiner Familie mit den Holtwickern unter einem Dach. Und mittlerweile, so scheint es, sind die sechs zu einer richtigen, großen Familie zusammengewachsen.

Sind schnell zu einer großen Familie zusammengewachsen: Margret und Roland Linnemann haben Asmar (links) und Adil (vorne links) mit ihren Kindern Tunar (rechts) und Emiliya bei sich aufgenommen. Auch Kontakte zu weiteren Geflüchteten in Holtwick hat die aufgeweckte Familie schon gefunden.

„Wer, wenn nicht wir?“ Diese Frage stellte Roland Linnemann im Frühjahr seiner Frau mit dem Gedanken, nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine Geflüchtete bei sich aufzunehmen. Das Paar besitzt ein großes Haus am Ortsrand von Holtwick mit zwei Wohnungen, „es ist alles da und perfekt, um eine Familie unterzubringen“, blickt Margret Linnemann zurück und betont, dass sie bei ihrer Entscheidung keine Sekunde lang gezögert hätte. „Einfach machen“, lacht sie. Das Paar hat Kontakt zur Gemeinde aufgenommen, „und ein paar Wochen später stand diese sympathische Familie vor unserer Tür“, sagt Roland Linnemann und nickt Adil zu, der es sich mit seinen Gasteltern – so kann man es sagen – bei einer Tasse Kaffee gemütlich gemacht hat. Zu der kleinen Familie gehört Mutter Asmar und die beiden Kinder Tunar (6) und Emiliya (4).

Bis zum Frühjahr lebte die Familie in Winnyzja, südwestlich von Kiew. Ihre Wurzeln haben sie in Aserbaidschan. Besonders tragisch: Ihre Heimat mussten sie damals aufgrund von Krieg verlassen. Mit dem Gedanken, in der Ukraine neu Fuß fassen zu können, wanderten sie aus. Wieder brach Krieg ausbrach – wieder wurde die Familie vertrieben. Mit den Linnemanns haben die Vier aber einen echten Glücksfall erwischt.

Gerade in Holtwick angekommen, kam es zu einer lustigen Begebenheit, erzählt Roland Linnemann eine Anekdote: „Als wir die Vier willkommen geheißen und ihnen die Wohnung gezeigt haben, haben sie gefragt, wo denn jetzt ihr Zimmer sei. Sie konnten es gar nicht glauben, dass die gesamte Wohnung für sie ist“, lacht Roland Linnemann.

Schnell hat das Paar festgestellt, dass es allerdings nicht dabei bleibt, nur Wohnraum zur Verfügung zu stellen. „Vor allem am Anfang sind da viele Gänge zu Behörden oder auch zum Arzt“, berichtet Margret Linnemann – die „gute Seele des Hauses“, wie ihr Gatte sie liebevoll nennt. Es bereite beiden viel Freude, der Familie mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. „Wir erfahren aber auch ganz viel Hilfe von Nachbarn, der Familie und Freunden“, sind die Linnemanns dankbar.

Einem reibungslosen Start für ihr Leben in Deutschland stand Adil, Asmar, Tunar und Emiliya dank des selbstlosen Einsatzes des Paares nichts im Wege. Zu Beginn haben sie die Familie oft an die Hand genommen, „es ist aber beeindruckend, wie selbstständig sie alle schon sind“, wirft Margret Linnemann ein. Der Familienvater lernt fleißig Deutsch, Tunar geht zur Schule und Tochter Emiliya hatte vorgestern ihren ersten Tag im Kindergarten. Um die Selbstständigkeit zu unterstützen, stellt das Ehepaar auch ihr Auto zur Verfügung – damit die Familie selbst Einkäufe erledigen kann.

„Ich bin der Familie und Deutschland dankbar, dass wir hier in Sicherheit leben können und wir viel Hilfe bekommen“, sagt Adil mit Hilfe eines Übersetzers. Aber bald, so sind sich alle sicher, wird auch die sprachliche Barriere keine Rolle mehr spielen. Dann können sie plaudern, sich austauschen und weiter miteinander lachen. Sicherlich wird dann auch das eine oder andere Bier dabei sein – vielleicht ja auch schon bald wieder auf einem Schützenfest.