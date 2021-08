Ein Stück Dorfgeschichte ist passé

Darfeld

Jahrzehntelang prägte sie als besonderes Stück Dorfgeschichte das Leben in Darfeld. Nun wurde das Gebäude der ehemaligen Gaststätte Elfers am Darfelder Markt dem Erdboden gleich gemacht. Der Abriss des Komplexes ging am gestrigen Montag über die Bühne. Bereits seit einigen Jahren steht das Gebäude schon leer. Die ehemalige Gaststätte, die früher als Ort der Zusammenkunft und der Einkehr den Darfelder Ortskern belebte, ist über die Jahre zu einer wahren Bauruine verkommen. Ursprünglich hätte das Haus mit seiner grauen Fassade bereits vor knapp vier Jahren abgerissen werden sollen, das Vorhaben verzögerte sich allerdings.

Von Leon Eggemann