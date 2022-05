Ein Symbol der Verbundenheit

Als die Busse aus den französischen Partnergemeinden vor dem Rathausplatz halten und die Familien aus Entrammes, Forcé und Parné-sur-Roc sich gegenseitig in die Arme fallen, sind zwei Jahre Corona-Pandemie so gut wie vergessen. Der Vertrautheit der deutsch-französischen Freunde hat die Distanz noch nie etwas anhaben können – schließlich sind sie die rund 900 Kilometer Entfernung gewohnt und wissen nur zu gut, dass wahre Freundschaft auch über Landesgrenzen hinaus besteht. Und in diesem Jahr gibt es einen, zugegebenermaßen verschobenen, aber nicht weniger besonderen Anlass: Für den 50. Geburtstag des Partnerschaftsvereins stehen ganz besondere Punkte auf dem Programmplan, um gemeinsam ausgelassen zu feiern, was Europa im Frieden eint – auch und gerade in Zeiten politischer Instabilität, Krieg und Flucht.

„Wir bauen am grünen Haus Europa“ ist das Motto, unter dem die diesjährige Begegnung am langen Christi-Himmelfahrts-Wochenende steht. Was ein berühmtes Zitat Konrad Adenauers mit dem Nachhaltigkeitsgedanken verschmelzen lässt, soll nicht bloß ein Lippenbekenntnis bleiben. „Es ist für uns eine große Freude, euch alle hier wieder in Empfang nehmen zu dürfen nach zwei Jahren Pause“, begrüßt Monika Klein, Vorsitzende des Partnerschaftsvereins, zusammen mit Bürgermeister Christoph Gottheil alle Anwesenden.

Zum Jubiläum enthüllen die Bürgermeister der Gemeinden gemeinsam das Symbol, unter dem der Partnerschaftsverein schon seit Jahren aktiv ist, in weißem Gestein: Eine Skulptur aus zwei sich greifenden Händen als Zeichen der Zusammenarbeit und des Friedens zwischen den Völkern. Im gleichen Atemzug ehren die Mitglieder alle Mitwirkenden mit Urkunden im Stil des Freundschaftsvertrages zwischen Rosendahl und Entrammes: „Wir sind eine Familie und ohne die wäre das alles überhaupt nicht möglich“, freut sich Maria Mussinghoff, zu Tränen gerührt, über die Anerkennung für das jahrzehntelange Engagement im Verein, dessen Entstehung auf eine weit reichende Vorgeschichte zurückgeht: Geflohen vor den Unruhen der französischen Revolution gründeten Trappisten-Mönche auf dem „Rosenthal“ im 18. Jahrhundert ein Kloster, an das heute nur noch eine Gedenkstätte erinnert. Für die Feierlichkeiten zum runden Geburtstag wurde selbige inklusive Lageplan als Erinnerungsstätte vom Verein hergerichtet und zur Destination des gemeinsamen Sternmarsches der Freunde aus Rosendahl und Entrammes, die sich auf den Spuren der deutsch-französischen Freundschaft in der Mitte des 20. Jahrhunderts nach jahrhundertelanger Rivalität die Bedeutung von Frieden, Einigkeit und Zusammenarbeit noch einmal vergegenwärtigen.

Den Marsch sowie den festlichen Ausklang mit Kaffee und Kuchen im nahegelegenen Festzelt genießen die Mitglieder bei sonnigem, wenn auch windigem Wetter in gewohnt ausgelassener Atmosphäre – im Wissen, dass eine derartig tief verankerte Freundschaft von nichts aufgehalten werden kann.