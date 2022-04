Ein tierisches Eigenheim auf Rädern

Wenn man es ganz genau nimmt, war Familie Elies aus Höpingen eigentlich ein Vorreiter. Sechs oder sieben Jahre ist es her, als sie sich einen alten Bauwagen angeschafft hat, in dem die wenigen Hühner, die sie zu der Zeit besaß, gehaust haben. „Damit war quasi der mobile Hühnerstall geboren“, sagt Bernd Elies, während er mit seiner Familie auf der Wiese steht – umgeben von gackernden und neugierig dreinschauenden Hühnern. Aus den wenigen Tieren, mit denen die Familie begonnen hat, sind mittlerweile 1500 geworden – die an diesem Abend über die Wiese rennen, im Boden picken und sich die Körner aus der Hand von Aaron, der Sohn der Familie, schmecken lassen.

„Heute Mittag“, erzählt Aaron, „flog ein Hubschrauber über die Wiese. Dann haben die Hühner schnell Schutz gesucht und sind in ihre Hühnerställe gerannt.“ Der Fluchtinstinkt eben. „Hühner sind schlaue Tiere, sie sind nicht zu unterschätzen.“ Vier Hühnerhotels zählt die Familie als ihr Eigen, in denen die Tiere Unterschlupf finden können. Und der Vorteil der Gefährte liegt für die Familie auf der Hand: „Unsere Hühner haben immer frisches Gras zum Fressen“, sagt Bernd Elies. Ist die Wiese abgefressen, zieht ihr Hühnerstall samt Zaun kurzerhand weiter. „Wenn unsere Hühner glücklich sind, sind wir es auch“, lächelt der Familienvater. Ein Umzug steht rund alle drei Wochen an.

Unter dem Wagen steht tagsüber eine Klappe offen, sodass die Hühner herein- und herauslaufen können. Wird es dunkel, kommen die meisten Federtiere von allein in ihr mobiles Heim. „Nach Sonnenuntergang wird noch einmal gefüttert, spätestens dann sind alle Tiere drin“, sagt Aaron. Mit Essen kann man eben nicht nur Menschen glücklich machen. Mehrere Stangen auf unterschiedlichen Etagen sind als Schlafplatz angebracht. Ihre Eier legen die Hühner in Nester, aus denen sie dann auf ein Laufband kullern, in einer Sortiermaschine ankommen und weiterverarbeitet werden. Auf kompakter Fläche ist in den Hühnerhotels alles Notwendige untergebracht.

Ein fester Stall sei für die Familie übrigens nie infrage gekommen. „Damals wussten wir noch nicht, wie sich unsere Hühnerhaltung entwickelt“, gibt Aaron einen Einblick. Er nimmt einen großen Eimer voller Körner in die Hand. Nur wenige Sekunden dauert es, bis er umgeben ist von zahllosen hungrigen Hühnern, die sich lautstark beschweren, warum Aaron keine Körner auf der Wiese verteilt. Er greift in den Eimer und wirft einen großen Schwung vor die Schnäbel. Laut gackernd beginnen die Hühner, das Futter aufzupicken. „Das kann jetzt dauern“, sagt Aaron und lacht. Was er damit meint, wird man später noch sehen können. Währenddessen blickt er mit seinen Schwestern Amelie und Alessa und seinen Eltern auf frühere Zeiten zurück.

Nachdem die Landwirtschaft auf dem Familienhof viele Jahre ruhte, „haben wir damals mit rund zehn Hühnern begonnen“, erzählt Aaron. Und daran ist er selbst nicht ganz unschuldig. „Jede freie Minute hat Aaron auf den Höfen der Nachbarn verbracht und mit angepackt“, plaudert seine Mutter Denise aus. Nachdem Aaron eine Ausbildung zum Landwirt gemacht hat, ist er aktuell mit seinem Fachabitur beschäftigt. Daran soll sich ein Studium anschließen – Landwirtschaft natürlich. Das hört sich ganz danach an, als ob er eines Tages den Hof von seinen Eltern übernehmen möchte. „Das sieht wohl danach aus“, sagt er zwinkernd.

Er war etwa elf Jahre alt, als die ersten Hühner bei Familie Elies einzogen. Mit den Jahren wurden daraus immer mehr, schnell waren es 200 Tiere. „Die Eier hat Aaron mit seinem Fahrrad in der Nachbarschaft verteilt“, erzählt Denise. Auch der umgebaute Bauwagen hielt Einzug, auf ihn folgten weitere mobile Hühnerställe.

1500 Tiere laufen heute über die Wiesen der Familie, auch die Schwestern packen mit an und sortieren die Eier nach Gewicht. „Das ist eine echte Familienaufgabe“, weiß Aaron. Seine Eltern gehen ihren Berufen nach, die Eierproduktion ist ihr Nebenerwerb. Verkauft werden diese zum einen in einer Hütte direkt an ihrem Hof in Höpingen, zum anderen in mehreren Märkten in der Umgebung. Besonders jetzt, in der Osterzeit, sind diese bunt gefärbt gefragt. „Eier haben wir jedenfalls genug“, so der Familienvater.

Während die Sonne langsam hinter den Bäumen untergeht, verteilen sich die Hühner auf der gesamten Wiese. Außer an einer Stelle, wo besonders viel los ist. Dort, wo Aaron vor einer Weile Körner über die Wiese gestreut hat.