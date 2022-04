Ein „Wegweiser“ in das Thema Pflege

Einen treffenderen Namen hätte man wohl kaum auswählen können. „Sie kann zwar keine persönliche Beratung ersetzen, zeigt aber Mittel und Wege auf, sich explizierter mit dem Thema Pflege auseinanderzusetzen“, fasst es Danuta Knapp zusammen. Entsprechend hat sie die von ihr zusammengestellte Broschüre passenderweise „Wegweiser“ getauft. Knapp ist als Pflegeberaterin im Kreis Coesfeld tätig, ähnliche Berufserfahrung hat sie zuvor auch in der Gemeinde Rosendahl gemacht. „Dort habe ich immer wieder festgestellt, dass Menschen zum Teil seit Jahren einen Pflegegrad erreicht haben, aber noch sehr unerfahren sind“, erklärt sie. Dem wollte sie entgegenwirken – und ist in Rosendahl auf offene Ohren gestoßen. Das Projekt „Wegweiser“ war geboren.

Freuen sich, nun mit dem „Wegweiser“ einen ersten Überblick in das Thema Pflege zu bieten: (vorne v.l.) Monika Sälker, Ansprechpartnerin in der gemeindlichen Beratungsstelle, Initiatorin Danuta Knapp, (hinten v.l.) Bürgermeister Christoph Gottheil und Wolfgang Croner, Fachbereichsleiter Ordnung und Soziales.

Damit hat nun jeder Rosendahler die Gelegenheit, sich ausführlich über die verschiedensten Aspekte zum Thema Pflege zu informieren – von Pflegeleistungen über Vorsorge bis hin zu Ansprechpartnern, also konkrete Beratungsstellen, vor Ort. „Ein Schwerpunkt der Broschüre ist, dass wir den Blick explizit auf Rosendahl richten“, erklärt Knapp. Der „Wegweiser“ soll mit leichter und verständlicher Sprache Aufklärung betreiben.

So geht es in den 31 Seiten der Broschüre zunächst um die „Basics“. Mit Fragestellungen wie „Wer ist überhaupt pflegebedürftig?“ oder „Wo kann ich einen Pflegegrad beantragen?“ gibt es einen ersten leichten Einblick. Im zweiten Schwerpunkt wird konkret auf die Leistungen der Pflegekassen für die häusliche Pflege eingegangen. Schlagworte sind hierbei etwa das Pflegegeld oder Tagespflege. Aufgelistet werden zudem sämtliche Pflegedienste sowie Ärzte in der Gemeinde. Wenn die häusliche Pflege nicht ausreicht, ist die vollstationäre Pflege der nächste Schritt. Diese wird im dritten Schwerpunkt des „Wegweisers“ behandelt. Hier werden einem unter anderem die stationären Pflegeeinrichtungen in der Umgebung mit auf dem Weg gegeben. Ebenfalls wird auf die Beratungsstelle der Gemeinde Rosendahl verwiesen – als Ansprechpartnerin dient hierbei Monika Sälker. Im letzten Abschnitt wird die rechtliche Vorsorge im Alter behandelt. Die Leser können sich hier über die Versorgungsvollmacht sowie die Betreuungs- und Patientenverfügung informieren.

Entstanden ist der „Wegweiser“ in einem mehrmonatigen Prozess in Zusammenarbeit mit der Gemeinde. „Das Thema Pflege kann mit seinen vielen Aspekten zu einem wahren Dschungel werden. Hier wollen wir ein wenig Orientierung bieten“, zeigt sich Wolfgang Croner überzeugt von der neuen Broschüre. Auch Bürgermeister Christoph Gottheil ist voll des Lobes. „Das Thema Pflege wird künftig immer wichtiger werden. Mittlerweile können wir in Rosendahl mehrere ambulante Pflegedienste neben der Vollzeitpflege vorweisen. Weiterer Raum für die Pflege wird in Zukunft ebenfalls folgen“, schildert er. Darüber hinaus sei der „Wegweiser“ vor dem Hintergrund, dass zum Beispiel das Projekt „Alltagshelfer“ durch die Corona-Pandemie ein wenig in den Kinderschuhen stecken geblieben ist, eine Bereicherung für das gemeindliche Leben – nicht nur für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen. „Das Thema wird nicht erst im Alter von 80 Jahren interessant. Unfälle oder Schicksalsschläge können das Leben ganz plötzlich auf den Kopf stellen“, betont Monika Sälker. Entsprechend lohne sich auch ein präventiver Blick in den „Wegweiser“, wie Initiatorin Danuta Knapp ergänzt. 7 Der „Wegweiser“ liegt nun unter anderem kostenlos im Rathaus, im Altenheim, den Apotheken sowie bei den Rosendahler Hausärzten und Pflegediensten aus.