Ein weiteres Zeichen der Verbundenheit

„Unsere alte Website ist in die Jahre gekommen und genügte den aktuellen Anforderungen nicht mehr. Aus diesem Grund wollten wir uns online moderner aufstellen“, schildert Monika Klein, Vorsitzende des Partnerschaftsvereins. Federführend hatte sich Sandra Nieland bereit erklärt, das Projekt „Online-Erneuerung“ anzupacken. Hilfe bekam sie aus der Partnergemeinde. So waren Joël Magnye und ein Team von französischer Seite aus an dem Neuaufbau der Homepage beteiligt. „Über Skype haben wir uns regelmäßig abgestimmt“, verrät Nieland.

Dass diese Aufgabe durchaus ihre Schwierigkeiten mit sich brachte, daraus macht die 19-Jährige kein Geheimnis. „Mithilfe von YouTube-Videos habe ich mich in das Thema reingefuchst“, schmunzelt sie. Was sich einfach anhört, ist tatsächlich ein wahrer Zeitfresser. „Es wurden mit Sicherheit über 100 Stunden in die Homepage investiert, aber so habe ich die Zeit nach dem Abitur zumindest gut genutzt“, lacht Nieland.

Nach und nach hat sie ein „Tool“ nach dem nächsten auf der Website fertiggestellt. „Es ist eine gemeinsame Website für Deutsche und Franzosen. Sie soll die Partnerschaft widerspiegeln“, macht Nieland deutlich. Bei möglichen Sprachbarrieren – sowohl französische, als auch deutsche Texte sind auf der Homepage zu finden – soll etwa eine Übersetzungsfunktion helfen, die bald in die Website integriert werden soll. „Es ist derzeit noch ein aktives Projekt. Nach und nach werden weitere Features hinzukommen“, erzählt Monika Klein.

Sicher ist bereits jetzt, dass zum neuen Jahr so manch neuer Beitrag auf der Internetseite veröffentlich wird. Immerhin stehen dann – nach Corona-Absage in 2020 und 2021 – die Feierlichkeiten des 50-jährigen Jubiläums des Partnerschaftsvereins auf dem Programm. Den Jahresauftakt macht eine Videoschalte nach Frankreich im Januar, bei der unter anderem einer der neuen Filme zur deutsch-französischen Partnerschaft erstmals präsentiert werden soll. In der zweiten Osterferienwoche folgt die Jugendbegegnung, bei der zunächst die französischen Partnergemeinden und anschließend Paris angesteuert werden. Der Jahreshöhepunkt steht über Christi Himmelfahrt an, wenn der große Besuch der französischen Freude in Rosendahl ansteht. „Viele fiebern der Begegnung schon entgegen, kein Wunder nach so langer Zwangspause“, sagt Monika Klein. Wie sie angekündigt, können Interessierte im Anschluss an solche Ereignisse sämtliche Nachberichte und Fotos auf der neuen Vereins-Homepage finden unter www.rosentrammes.eu