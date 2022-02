Ein zweiter Wasserhahn für Osterwick

Dass die Wasserleitung, die Osterwick und im weiteren Verlauf auch Darfeld mit Trinkwasser versorgt, nicht mehr im besten Zustand ist, machte Carsten Adam von den Stadtwerken Coesfeld im Ver- und Entsorgungsausschuss deutlich. „Kommt es zu Problemen wie einem Leck auf der Trasse, würde das einen kompletten Versorgungsausfall beider Ortsteile bedeuten“, warnte er. Abgepumpt wird das Trinkwasser aus dem Hochbehälter in Holtwick. Die Zubringerleitung zwischen diesem Behälter und der Verteilung in Osterwick hat der Ausschuss unter die Lupe genommen. Resultat der Beratungen: Es soll eine zweite, redundante Leitung zu der bestehenden gebaut werden. Das würde der Gemeinde über sechs Jahre gestreckt mindestens rund zwei Millionen Euro kosten – inklusive Teuerungsaufschläge.

Damit auch künftig jederzeit frisches Wasser aus den Zapfhähnen in Osterwick und Darfeld kommt, planen die Stadtwerke den Bau einer zweiten Zubringerleitung vom Hochbehälter in Holtwick. Die alten Rohre sind mittlerweile 43 Jahre alt. So soll Versorgungsausfällen vorgebeugt werden.

43 Jahre alt sei die Zubringerleitung mittlerweile – genauso alt wie die Hauptleitung zwischen Coesfeld und Holtwick, in der das Trinkwasser eingespeist werde. „In der jüngeren Vergangenheit kam es dort zu zwei Ausfällen“, so Adam. Bemerkt hätten die Rosendahler das zwar nicht, weil in Holtwick genug Wasser gespeichert war, aber: „Auch die restliche Leitung bis nach Osterwick ist im gleichen Zustand.“ Von daher dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis es auch auf diesem Teilstück zu einem Ausfall kommt.

Um das zu verhindern, beabsichtigt der Versorger nun, eine zweite Wasserleitung zu bauen. Zum einen sei das günstiger als den Bestand auf Vordermann zu bringen, „zum anderen bringt das den Vorteil, dass die Wasserversorgung immer noch gesichert ist, auch wenn die alte Leitung ausfallen sollte“, so der Vertreter der Stadtwerke. Dabei würde die alte Transportleitung „bis zum wirtschaftlichen Versagen“ weiterbetrieben – eine problemlose Abschaltung würde sich im Zweifelsfall bieten, wenn ein zweiter „Wasserhahn“ für Osterwick und Darfeld in der Erde liegt.

Vom Hochbehälter auf dem Bleck verläuft die bisherige Wasserleitung zunächst unter Wirtschaftswegen entlang bis zur K 41. Dort knickt die Leitung nördlich ab und folgt der Midlicher Straße bis zur Hauptstraße. Von einer neuen Verlegung der Transportleitung mit einer Parallelleitung für Hausanschlüsse durch die Hauptstraße wird seitens der Stadtwerke aufgrund der problematischen Platzverhältnisse in der Hauptstraße abgeraten – dort befinden sich bereits zwei großdimensionierte Kanäle. Vielmehr schlägt der Versorger eine „Nordumgehung“ vor (siehe Infobox). In jedem Jahr soll etwa einer der insgesamt sechs Kilometer des Neubaus in Angriff genommen werden – das bedeutet, dass die Maßnahme 2028 abgeschlossen sein könnte. Die Gelder sollen entsprechend jährlich im Etat bereitgestellt werden.

Aufs Gaspedal wollte Ausschussvorsitzender Ralf Fedder (WIR) drücken. Er erkundigte sich, ob der Bau nicht auch schneller ginge. Das hänge laut Adam von den Handwerkern ab – und ob die Gemeinde „es sich leisten kann, größere Summen zu veranschlagen“. Guido Lembeck (CDU) begrüßte die Planung und war der Ansicht, dass es „Sinn ergibt“, auch die alte Leitung zur Sicherheit weiterzubetreiben. Er fragte nach den Stromkosten, da bei einer zweiten Leitung auch mehr Pumpen laufen würden. Das relativierte Adam in Anbetracht der Tatsache, dass sich das Wasser auf beide Leitungen aufteile und so pro Rohr weniger Wasser fließe – was die Pumpenleistung wiederum senke. Wie es um die Wasserpreise künftig bestellt ist, wollte Winfried Weber (Grüne) wissen. Bürgermeister Christoph Gottheil versicherte, dass diese nicht steigen werden. Der Bau soll aus Eigenleistung und Krediten finanziert werden.

Einstimmig votierte der Ausschuss dafür, die Planungen weiter voranzutreiben und auch die Versorgungsleitung nach Darfeld in den Blick zu nehmen. Die Entscheidung fällt der Gemeinderat am 3. März.

INFOBOX

Geplanter Verlauf der neuen Trasse: Vom Hochbehälter in Holtwick aus soll zunächst ein Stück der alten Wasserleitung verwendet werden, ehe die neue Trasse Richtung Norden abknickt. Unter Wirtschaftswegen geht es in Richtung Hasenbusch, Gordenhegge und Eichenkamp. Im Eichenkamp (hinter Wigger Fenster + Fassaden) sollen beide Leitungen gebündelt werden und unter der Holtwicker Straße und der Wiedings Stegge verlaufen. Die neue Trasse soll dann weiter unter dem Drahnweg und Zum Bülten entlangführen, bis sie unter der Darfelder Straße auf den Bestand trifft. Insgesamt würden so sechs Kilometer Wasserleitung mit 35 Zentimetern Durchmesser neu verlegt werden.