„Eine entscheidende Chance vertan“

Es war das bestimmende Thema der vergangenen Tage und Wochen: das geplante Tauschgeschäft der Gemeinde Rosendahl. Diese wollte für den Bereich „Haus Holtwick“ unter anderem Wirtschaftswege, zu denen der Mohnweg und die Himmelsstiege in Darfeld gehören, in private Hände geben. Da es sich jeweils um beliebte Spazier- und Radwege handelt, war der öffentliche Aufschrei groß. Zumal das Tauschgeschäft in nichtöffentlicher Sitzung abgeschlossen werden sollte, der AZ-Redaktion aber Informationen zur Angelegenheit zugespielt wurden. Ebenso zum Ergebnis: So hat der Gemeinderat den Deal jüngst platzen lassen. Im Gespräch mit Redakteur Leon Eggemann äußert sich Bürgermeister Christoph Gottheil zur Angelegenheit – und bringt seine Verärgerung zu den Umständen zum Ausdruck.