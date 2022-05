Eine facettenreiche Entdeckungsreise

Darfeld

Der Ausstellungstitel trifft den Nagel auf den Kopf. „Ich zeige in dieser Ausstellung einen Querschnitt von dem, was ich künstlerisch mache“, erklärt Karola Wortmann. Dabei strotzen ihre Werke nur so vor Facettenreichtum. Welcher Name wäre also passender als „Facetten“. Ein verbindendes Element haben die knapp 30 Kunstwerke dann allerdings doch. So verwendet Wortmann für ihre Arbeiten Acryl und Öl sowie unterschiedliche Strukturmaterialien. Selbst ein Bild machen können sich Interessierte ab dem kommenden Sonntag (22. 5.). Im Rahmen einer Vernissage wird die Ausstellung um 11 Uhr im Bühnensaal des Heimat- und Bürgerhauses Bahnhof Darfeld eröffnet.

Von Leon Eggemann